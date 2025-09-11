Польше следует серьезно готовиться к повторению российских дроновых атак, — вице-спикер Елена Кондратюк

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк провела телефонный разговор с вице-маршалком Сейма Польши Моникой Велиховской, они обсудили беспрецедентный акт российской агрессии против Польши и ее суверенитета. Как отмечается, впервые вооруженные силы Польши как страны НАТО применили оружие против российских беспилотников. Несколько из них удалось сбить.

По убеждению Вице-спикера украинского Парламента, это была сознательная акция кремля, чтобы протестировать реакцию и готовность Польши и НАТО эффективно противодействовать подобным угрозам, сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

"Польше следует серьезно готовиться к повторению российских дроновых атак. Если 10 сентября в польское воздушное пространство вторглись 19 дронов России, то завтра их может быть 100. Это только начало", — убеждена Елена Кондратюк.

Вице-спикер подчеркнула, что этот акт агрессии требует в ответ на укрепление единства стран ЕС и НАТО и усиление систем ПВО, как для Польши, так и для Украины.

"Призывала Польшу готовить свою гражданскую оборону, системы оповещения и укрытий к возможным повторениям атак российских дронов. Для меня вполне понятно, что Россия на этом не остановится", — отметила Елена Кондратюк.

Украина также готова делиться с Польшей своим уникальным опытом противодействия российским дронам.

"Мы в Украине почти ежедневно сталкиваемся с атаками сотен российских беспилотников. Одна из последних рекордных атак насчитывала более 800 дронов. 90% из них удалось сбить, или подавить силами противовоздушной обороны. У Украины есть колоссальный и уникальный боевой опыт эффективной борьбы с российскими дронами. Мы готовы делиться им с польскими партнерами", — подчеркнула Елена Кондратюк.

Участницы разговора обсудили важность противодействия российским агентам влияния, пропаганде и дезинформации, которые активизировались в Польше именно в день вторжения дронов и массово распространяли антиукраинские нарративы. "Деятельность российских агентурных сетей внутри самой Польши нужно обязательно обнаруживать и жестко прекращать", — отметила Елена Кондратюк.

Вице-спикер Верховной Рады также поблагодарила депутатов польского Сейма за поддержку вынужденных украинских переселенцев. По ее словам, попытки отдельных политсил, в частности "Конфедерации", заблокировать рассмотрение правительственного законопроекта о продлении помощи украинским беженцам провалились.

"Ожидаем голосования правительственной версии закона и передачи его в Сенат в ближайшее время. Украинцы в Польше законопослушные, активные на рынке труда, платят налоги и способствуют росту польской экономики. Они заслуживают поддержки!", — подчеркнула Елена Кондратюк.

Вице-спикер также призвала к укреплению межпарламентских связей Украины и Польши.

"У меня была хорошая встреча и разговор с Маршалком Сената Польши Малгожатой Кидава-Блонской в Пужниках Тернопольской области. Должны и дальше демонстрировать нашим народам конструктивный диалог и сотрудничество между Верховной Радой, Сеймом и Сенатом. Также обсудили подготовку очередного заседания Парламентской ассамблеи".