"До сих пор ли мы в состоянии мира с РФ?": известный польский журналист о российских дронах над Польшей

Пока Кремль смеется, Польша готовится

Российские беспилотники снова пересекли польскую границу — в этот раз на территорию страны-члена НАТО вторглась целая группа дронов. Событие вынудило польское общество переосмыслить свое понимание безопасности и отношения к войне в Украине.

Как польские СМИ освещают такие инциденты? Доверяют ли граждане официальным сообщением или ищут альтернативные источники? И изменится ли теперь ухудшившееся в последнее время отношение поляков к украинцам?

Об этом "Телеграф" поговорил с Павлом Решкой — редактором и журналистом одного из давнейших польских журналов Polityka. По мнению многих его коллег, он является важнейшим и талантливым польским журналистом сегодняшнего дня.

— Павел, перед польскими журналистами встала сложная задача: рассказать правду о российской угрозе, но не посеять панику. Какие редакционные решения принимаете?

— Мне кажется, что мы просто стараемся рассудительно рассказывать эту историю. Факт заключается в том, что эти дроны залетели на территорию Польши. Факт в том, что их сбили, и это было нечто исключительное. И факт в том, что это не первая подобная операция со стороны России.

У нас уже были кибератаки, кампании дезинформации, попытки вмешательства в польские выборы. Были поджоги торговых центров. Были попытки терактов со взрывчатками. И на все это доказательства, что за этим стояла российская разведка.

Сначала мы видели несколько дронов, теперь уже целую их группу. И, во-первых, тяжело на это закрывать глаза. А во-вторых, нужно задать себе вопрос: в каком мы состоянии? Находимся ли мы ещё в состоянии мира с Российской Федерацией или, возможно, уже нет? Потому что у Российской Федерации, напомню, нет привычки объявлять войну — она просто нападает.

И, насколько я понимаю, в самой логике России она якобы не воюет с Украиной, а проводит какую-то "специальную военную операцию". Поэтому, я думаю, мы должны говорить об этом абсолютно спокойно, но в то же время считаться с фактом и спрашивать себя: это ли еще мир или уже нет.

— Сначала в польских новостях писали просто о дронах, не уточняя, что они русские. Это было из-за отсутствия официального подтверждения или потому, что пытались избегать слова "русские"?

— Думаю, что никто не сомневался в том, что это русские. Точнее, могли возникать определенные сомнения относительно того, возможно ли это какая-то ошибка украинской противовоздушной обороны. Ведь у нас уже был случай, когда одна украинская ракета упала на нашу территорию. Но ведь никто, конечно, не обвиняет Украину в том, что она атакует Польшу. Даже если украинская ракета падает на территорию Польши, то это не потому, что Украина хочет нанести удар по Польше, а потому, что она обороняется от России.

Так что, возможно, поэтому было не совсем понятно, что именно произошло. Но я думаю, что медиа точно не избегают слова "русские". Потому что и раньше в Польше среди журналистов было убеждение: кто является настоящей угрозой.

— Чувствуете ли вы, что при таких инцидентах поляки доверяют больше журналистам, чем официальным заявлениям?

— Я думаю, что люди внимательно читают поступающие от войска сообщения, например, что поднимались истребители, какие действия были предприняты. Они также всерьез относятся к предупреждениям правительственного Центра безопасности.

Но трудно не заметить, что очень часто эти сообщения опаздывают. Например, первое сообщение Центр безопасности направил в 8 утра, когда, по сути, все уже закончилось. Бывало и так, что на территорию Польши прилетала ракета или дрон, а правительство скрывало это от общества и не информировало должным образом.

Сейчас ситуация немного меняется, потому что видно, что скрыть это, замолчать или "замести под ковер" невозможно. Поэтому я думаю, что поляки достаточно серьезно воспринимают то, что говорит правительство, но в то же время ищут подтверждение не только у журналистов, но и у блогеров или людей, которые хотя и не являются профессиональными журналистами, но занимаются темой обороноспособности. И видно, что большой популярностью пользуются публикации таких независимых экспертов.

— Отношение поляков к украинцам в последнее время ухудшилось. Они называют нас неблагодарными. Думаете, что климат после последних новостей изменится?

— Действительно ухудшилось, ведь когда украинцы бежали в Польшу в начале вторжения, многие поляки воспринимали их бедными и несчастными. Впоследствии они поняли, что не все украинцы бедны — много богатых людей. Они имеют дорогие автомобили, успешную жизнь, занимаются бизнесом и инвестируют в недвижимость.

Многих поляков удивило, что, например, отрасль красоты, сельское хозяйство и оборонная промышленность в Украине на очень высоком уровне.

Отношение поляков к украинцам развивается словно по синусоиде, но постоянно идет вверх — то есть шаг назад и два вперед. И мне кажется, что если эта логика сохранится, то симпатия к украинцам снова возрастет.

Ассоциации поляков со словом «украинцы». Фото предоставлено Павлом Решкой

Эта симпатия объясняется и состраданием к соседу, на которого напала Россия, и определенной настороженностью или даже страхом перед Россией. Мы начинаем понимать и чувствовать то, что испытывают украинцы. Поэтому я думаю, что симпатия к ним будет расти, и это хорошо. Потому что, возможно, все станет на свои места: люди снова поймут, что украинцы защищают не только себя, но всю Европу.

И сколь важно помогать Украине, сколь важно, чтобы она не проиграла эту войну, а, возможно, и победила. Это в наших собственных интересах. Мы должны заботиться о том, чтобы Украина как можно быстрее стала частью НАТО и присоединилась к этому оборонному союзу со столь сильной и хорошо подготовленной армией.

— Известно, что россияне уже сейчас насмехаются над поляками в своих пабликах, мол, те не способны дать ответ. И что Польша за эту ночь вышла из НАТО и ЕС. Что вы вообще об этом думаете?

— У нас есть такое выражение: смеется тот, кто смеется последним. Нельзя недооценивать Россию. Ее нужно воспринимать серьезно, нужно понимать, что это очень агрессивное государство. Конечно, они будут смеяться над нами. Но наше дело – усиливать свою обороноспособность, производить дроны, готовить людей.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал интервью с депутатом Европейского парламента Пеккой Товери , который рассказал почему "бумажные" гарантии от России не вызывают доверия и какие ошибки, которые сейчас нуждаются в исправлении, ранее совершала Европа.