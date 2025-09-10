Российские дроны атаковали Польшу. В стране срочно собирают резервистов, а мир ждет новый виток войны

В воздушное пространство Польши залетело с десяток российских дронов

Российские беспилотники в ходе массированной ракетно-дроновой атаки на Украину 10 сентября залетели на территорию Польши. Работали силы ПВО страны, в нескольких регионах была объявлена воздушная тревога.

Что известно об атаке на Польшу

Польская армия сообщила о сбитии нескольких беспилотников, залетевших в воздушное пространство страны. В заявлении Оперативного командования ВС Польши нарушение воздушного пространства страны назвали "беспрецедентным".

В результате сегодняшней атаки РФ по территории Украины произошло беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши объектами типа дрон. Это акт агрессии, создавший реальную угрозу безопасности наших граждан. По приказу начальника Генштаба были немедленно активированы оборонные процедуры, — говорится в сообщении

Польские военные сообщают об атаке десятью воздушными целями, несколько из них сбили, закрыты четыре аэропорта. Сейчас идет поиск и локализация мест падения.

Наиболее опасными в ходе атаки были три региона Польши — Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства. В десяти воеводствах Польши объявили ускоренный вызов резервистов в ТРО. В наиболее опасных регионах резервисты должны появиться для выполнения задачи Сил терробороны в течение 6 часов с момента получения вызова.

В Поморском, Варминско-Мазурском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Свентокшиском и Малопольском воеводствах этот срок составляет 12 часов. В других воеводствах — 24 часа, как обычно.

Карта времени прибытия резервистов в разные регионы Польши

Премьер — министр Польши Дональд Туск проинформировал генсека НАТО Марка Рютте о том, что его страна сбивала дроны.

Из-за нарушения воздушного пространства Польши вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш срочно возвращается в Польшу с визита в Лондон. Он должен принять участие во встрече министров обороны стран группы E5.

Польша собирает экстренное заседание правительства

Через атаку будет проведено экстренное заседание правительства Польши. Он запланирован на 9 утра по киевскому времени, сообщил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка. Перед ним премьер проводит встречу с министрами, ответственными за государственную безопасность.

Между тем, в Википедии уже пишут о начале Третьей Мировой войны 10 сентября 2025 года. Однако информацию там может размещать кто угодно.

Как в мире реагируют на атаку Польши

Конгрессмен-республиканец и член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон прямо заявил, что российские ударные дроны атаковали Польшу. Он призвал президента США Дональда Трампа принять жесткие санкции против России и усилить военную поддержку Украины.

Известно, что госсекретарю США Марко Рубио уже доложили о российских дронах над Польшей. Однако Белый дом пока не прокомментировал сообщение о российских беспилотниках в польском воздушном пространстве. Дональда Трампа журналисты спросили об этом, когда он выходил из ресторана в Вашингтоне, но он не ответил.

Что мировые СМИ пишут о российских дронах над Польшей

Крупные западные издания информируют об инциденте. "The Guardian" указала, что он случился перед тем, как "Польша закроет границу из-за очень агрессивных маневров, которые проводят Россия и Беларусь".

CNN прямо пишет, что "Польша является членом Североатлантического альянса, оборонного пакта, в котором также принимают участие Соединенные Штаты. Он базируется на принципе, что нападение на одно государство является нападением на всех".

В статье BBC указывается, что "сбивание Польшей российских объектов знаменует собой новый этап с начала войны в Украине".

Как сообщал "Телеграф", в ходе массированной российской атаки ракетами и беспилотниками на Украину ночью и ранним утром в среду, 10 сентября прогремели взрывы в Виннице. Есть попадание в гражданские промышленные объекты.