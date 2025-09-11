Польщі слід серйозно готуватися до повторення російських дронових атак, - віцеспікерка Олена Кондратюк

Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк провела телефонну розмову з Віцемаршалком Сейму Польщі Монікою Веліховською, вони обговорили безпрецедентний акт російської агресії проти Польщі та її суверенітету. Як зазначається, вперше збройні сили Польщі, як країни НАТО, застосували зброю проти російських безпілотників. Кілька з них вдалося збити.

На переконання Віцеспікерки українського Парламенту, це була свідома акція кремля, аби протестувати реакцію та готовність Польщі і НАТО ефективно протидіяти подібним загрозам, повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради.

"Польщі слід серйозно готуватися до повторення російських дронових атак. Якщо 10 вересня у польський повітряний простір вторглися 19 дронів рф, то завтра їх може бути 100. Це тільки початок", — переконана Олена Кондратюк.

Віцеспікерка наголосила, що цей акт агресії вимагає у відповідь зміцнення єдності країн ЄС і НАТО та посилення систем ППО, як для Польщі, так і для України.

"Закликала Польщу готувати свою цивільну оборону, системи оповіщення та укриттів до можливих повторень атак російських дронів. Для мене цілком зрозуміло, що росія на цьому не зупиниться", — зауважила Олена Кондратюк.

Україна також готова ділитися з Польщею своїм унікальним досвідом протидії російським дронам.

"Ми в Україні майже щодня стикаємося з атаками сотень російських безпілотників. Одна з останніх рекордних атак налічувала понад 800 дронів. 90% з них вдалося збити, або подавити силами протиповітряної оборони. Україна має колосальний та унікальний бойовий досвід ефективної боротьби з російськими дронами. Ми готові ділитися ним з польськими партнерами", — підкреслила Олена Кондратюк.

Учасниці розмови обговорили важливість протидії російським агентам впливу, пропаганді та дезінформації, які активізувалися в Польщі саме в день вторгнення дронів та масово розповсюджували антиукраїнські наративи. "Діяльність російських агентурних мереж всередині самої Польщі треба обов’язково виявляти і жорстко припиняти", — зазначила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка Верховної Ради також подякувала депутатам польського Сейму за підтримку вимушених українських переселенців. За її словами, спроби окремих політсил, зокрема "Конфедерації", заблокувати розгляд урядового законопроекту про продовження допомоги українським біженцям — провалилися.

"Очікуємо на голосування урядової версії закону та передачу його до Сенату найближчим часом. Українці в Польщі законослухняні, активні на ринку праці, сплачують податки та сприяють зростанню польської економіки. Вони заслуговують на підтримку!", — наголосила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка також закликала до зміцнення міжпарламентських зв’язків України та Польщі.

"Я мала добру зустріч та розмову зі Маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідава-Блонською в Пужниках на Тернопільщині. Мусимо і надалі демонструвати нашим народам конструктивний діалог та співпрацю між Верховною Радою, Сеймом і Сенатом. Також обговорили підготовку чергового засідання Парламентської асамблеї України та Польщі", — повідомила Олена Кондратюк.