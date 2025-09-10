Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин объяснил, зачем Кремлю эскалация в Европе

Сложно поверить, что российский удар по Польше вот просто случайно совпал с этой новой риторикой Кремля по отношению к Финляндии.

И если удар по Польше еще можно было бы объяснить учениями НАТО, закрытием границ и т. д., то Финляндия вообще сидела спокойно, и в сторону РФ не было никаких телодвижений.

Но внезапно — вот эти все "фашисты хуже, чем Украина", "несчастный финский народ", "мы не исключаем конфликта" и т. д.

Не удивлюсь, если у Кремля был план давления на Европу как раз к концу 2025 года.

К этому времени они рассчитывали, что с Украиной уже разберутся, присоединят к ВС РФ ее мощности и людской ресурс и дальше начнут давить на Европу.

Но с Украиной все затянулось в долгие годы кровавого тяни-толкай, а план Кремль отрабатывает по инерции.

Порой сложно остановить бригаду или дивизию, которая что-то делает по инерции, а тут мы говорим о 140-миллионном, страшно неповоротливом и бюрократизированном монстре.

Нет, в Кремле видят, что корабль не совсем идет по курсу и вполне возможно корректируют свои планы.

То есть изначально должно было быть вплоть до "вежливых человечков" где-то в Финляндии и прыжка на условных балтов.

Но так как все с Украиной затянулось, мы имеем, так сказать, урезанную версию: саботаж, обрезка кабелей, покушения (вроде попытки убить Урсулу на днях), угрозы финнам и вот пару десятков дронов на Польшу.

Все это — медленное давление на Европу по методу варки лягушки, а сами русские ничего не теряют, так как уже живут в гов*е.

Мол, что-то подорожало — ну ок, потерпим; убито очередные 100К солдат — ну пофиг, это зеки, быдло и добровольцы.

А вот с Европой не так: медленное давление там воспринимается болезненно — все эти 4 статьи и обсудить то, что надо собраться завтра и снова обсудить.

Когда уже воюешь, тебе легко — ты двигаешься по инерции, в войну легко войти, но очень тяжело выйти.

И обычно, когда из войны выходят, то все замораживается надолго, между конфликтами могут проходить десятилетия.

Кремль понимает, что этих десятилетий у него нет.

И главный вопрос — экономика РФ, ну не может быть, чтобы Путин и все эти мышки-нарушки в Кремле не понимают.

Вероятно, понимают, но, вероятно, уверены, что остановиться — это еще хуже, и, вероятно, полная ставка и надежда на Китай, что те не дадут упасть.

Источник: сообщение Левина в Facebook.