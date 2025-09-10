У Кремля наверняка был план давления на Европу. Под удар может попасть не только Польша - Игаль Левин
Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин объяснил, зачем Кремлю эскалация в Европе
Сложно поверить, что российский удар по Польше вот просто случайно совпал с этой новой риторикой Кремля по отношению к Финляндии.
И если удар по Польше еще можно было бы объяснить учениями НАТО, закрытием границ и т. д., то Финляндия вообще сидела спокойно, и в сторону РФ не было никаких телодвижений.
Но внезапно — вот эти все "фашисты хуже, чем Украина", "несчастный финский народ", "мы не исключаем конфликта" и т. д.
Не удивлюсь, если у Кремля был план давления на Европу как раз к концу 2025 года.
К этому времени они рассчитывали, что с Украиной уже разберутся, присоединят к ВС РФ ее мощности и людской ресурс и дальше начнут давить на Европу.
Но с Украиной все затянулось в долгие годы кровавого тяни-толкай, а план Кремль отрабатывает по инерции.
Порой сложно остановить бригаду или дивизию, которая что-то делает по инерции, а тут мы говорим о 140-миллионном, страшно неповоротливом и бюрократизированном монстре.
Нет, в Кремле видят, что корабль не совсем идет по курсу и вполне возможно корректируют свои планы.
То есть изначально должно было быть вплоть до "вежливых человечков" где-то в Финляндии и прыжка на условных балтов.
Но так как все с Украиной затянулось, мы имеем, так сказать, урезанную версию: саботаж, обрезка кабелей, покушения (вроде попытки убить Урсулу на днях), угрозы финнам и вот пару десятков дронов на Польшу.
Все это — медленное давление на Европу по методу варки лягушки, а сами русские ничего не теряют, так как уже живут в гов*е.
Мол, что-то подорожало — ну ок, потерпим; убито очередные 100К солдат — ну пофиг, это зеки, быдло и добровольцы.
А вот с Европой не так: медленное давление там воспринимается болезненно — все эти 4 статьи и обсудить то, что надо собраться завтра и снова обсудить.
Когда уже воюешь, тебе легко — ты двигаешься по инерции, в войну легко войти, но очень тяжело выйти.
И обычно, когда из войны выходят, то все замораживается надолго, между конфликтами могут проходить десятилетия.
Кремль понимает, что этих десятилетий у него нет.
И главный вопрос — экономика РФ, ну не может быть, чтобы Путин и все эти мышки-нарушки в Кремле не понимают.
Вероятно, понимают, но, вероятно, уверены, что остановиться — это еще хуже, и, вероятно, полная ставка и надежда на Китай, что те не дадут упасть.
Источник: сообщение Левина в Facebook.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.