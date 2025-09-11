Россия ударила десятками дронов и ракет по странам Европы. Почему ответа нет?

Реакция Польши на влетевшие в воздушное пространство страны дроны удивила эксперта

С начала полномасштабного вторжения России было зафиксировано по меньшей мере 56 случаев падения обломков дронов и ракет в девяти странах, граничащих с Украиной. В 2022 году такие инциденты произошли семь раз, в 2023-м – 16, в 2024-м – 17, а за первые девять месяцев 2025-го – еще 16.

"Телеграф" выяснил, каковы причины залета враждебных беспилотников на территории соседних стран, почему их реакция порой не доходит даже до уровня "большой озабоченности" и стоит ли вообще ожидать решимости от партнеров.

Считаете себя туристом? Посмотрите, сколько путешествуют дроны

Больше всего случаев зафиксировано в Румынии — всего 20. Один инцидент произошел в 2022 году, по семь — в 2023 и 2024, еще пять — в 2025-м. В последний раз обломки беспилотника нашли в июле на пляже курорта Эфорие Суд.

Обломок дрона, обнаруженный на румынском пляже. Фото: Amator

На втором месте по количеству случаев – Молдова, где обломки находили 15 раз. Два – в 2022 году, пять – в 2023-м, семь – в 2024-м и один – в 2025-м. В феврале этого года обломки дрона упали сразу в четырех местах за одну ночь.

Третье место делят Беларусь и Польша – по шесть случаев в каждой стране. В Беларуси обломки находили по одному разу в 2022-м и 2023-м и по два — в 2024-м и 2025-м. Последний инцидент произошел в июле во Фрунзенском районе Минска, когда дрон влетел в жилой дом, упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

Обломки дрона во Фрунзенском районе Минска

В Польше первый случай произошел в ноябре 2022 года в селе Пшеводув, когда ракета во время российской атаки на Украину убила двух человек. В дальнейшем обломки не менее семи дронов и еще одной ракеты падали в разных регионах. В частности, в селе Вырики-Воля обломки повредили крышу жилого дома и автомобиль, а возле кладбища в Чешниках обнаружили остатки еще одного дрона.

Кроме того, обломки четыре раза находили в Болгарии, дважды – в Литве и по одному разу – в Хорватии, Латвии и Эстонии.

Почему российские дроны Shahed падают в европейских странах.

Запускающиеся по Украине российские беспилотники Shahed-136 оставляют обломки на территории соседних государств — в Румынии, Молдове, Польше и странах Балтии. Это связано, прежде всего, с техническими особенностями этих дронов и ограничениями их конструкции.

Ограниченный запас топлива. Shahed оборудованы бензиновым двигателем (копия иранского Mado MD-550) и имеют дальность полета около 2000 км при идеальных условиях. Однако на практике, когда запуск производится из Крыма или Брянской области, а маршрут усложняется для обхода украинского ПВО, расход топлива резко возрастает. Если дрон не достигает цели, он просто теряет тягу и падает.

Уничтоженный дрон "Шахед"

Ненадежность конструкции. Shahed изначально создавались как дешевые ударные дроны стоимостью около 50 тысяч долларов за единицу. Их производят из композитных материалов и комплектуют коммерческой электроникой, в частности, китайского производства.

Это делает их пригодными для массового запуска, но в то же время чрезвычайно уязвимы для поломок. Часто случаются отказы двигателя, дефекты крыльев или сбои в навигационных системах.

Сбои навигации. Дроны используют инерциальную систему навигации с коррекцией GPS/ГЛОНАСС, однако их электроника легко подвергается воздействию помех. Причинами могут являться как природные факторы (например, магнитные бури), так и работа средств РЭБ. Кроме того, ошибки в программировании маршрута способны вынудить беспилотник отклониться от курса. В таком случае Shahed может "бродить" в воздухе, пока не исчерпает запас энергии или топлива и не упадет.

Боеголовки и обломки. Каждый Shahed несет боевую часть весом 40-50 кг. Если она не взрывается в полете или при столкновении, корпус дрона распадается на обломки – двигатель, крылья, электронику, которые остаются на земле.

Именно такие остатки неоднократно фиксировались в странах ЕС: например, в феврале 2025 года в Молдове вблизи села Чумай в результате падения дрона в поле произошли взрывы, а в сентябре 2024-го в румынской деревне Плауру местные жители обнаружили фрагменты корпуса.

Глубокая обеспокоенность и новые законы: как действуют страны ЕС

Наиболее распространенной практикой стало повышение истребителей F-16, F-35 и Typhoon в рамках миссии НАТО "Enhanced Air Policing" для мониторинга ситуации.

Избиение дронов началось только в 2025 году: Польша осуществила первый в истории НАТО перехват, а Румыния предоставила юридическое разрешение на такие действия после принятия закона в мае.

Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак в комментарии "Телеграфу" отметил, что на самом деле этот закон оказывал малое влияние.

Вооруженные силы Румынии на то и существуют, чтобы сбивать любые воздушные цели. Для этого дополнительный закон не требуется. Но могу предположить, что были какие-то определенные технические ограничения Иван Ступак

Иван Ступак/Facebook

Эксперт отметил, что дроны летят очень низко и медленно, а, хотя украинцы и забыли уже, что такое гражданская авиация, стоит помнить, что в движение судов в воздушном пространстве стран ЕС достаточно интенсивно.

"Возможно, именно поэтому они боялись атаковать эти беспилотники в случае, если они их видели. Чтобы не перепутать с условным частным вертолетом и не сбить его", — предположил Иван Ступак.

В общем, значительное большинство случаев завершались лишь мониторингом без открытия огня, поскольку полеты дронов объяснялись "случайными отклонениями" из-за работы РЭБ.

Послов России были вызваны в Румынии, Молдове и Польше. Лидеры стран осуждали инциденты: президент Молдовы Майя Санду назвала их "угрозой жизни", премьер Польши Дональд Туск — "провокацией".

Майя Санду, президент Молдовы/Facebook

НАТО и Европейский Союз неоднократно выражали обеспокоенность по поводу инцидентов с пересечением российскими дронами воздушного пространства стран-членов, в том числе Румынии, Польши и государств Балтии.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг (до октября 2024 года), а позже его преемник Марк Рютте неоднократно называли такие нарушения "неприемлемыми" — в частности, в июле 2024-го и в сентябре 2025-го. В ответ на инциденты активировали статью 4 НАТО (механизм консультаций): впервые в 2022 году, второй раз — в 2025-м после требования Польши.

В то же время статью 5 не приводят в действие, ведь отсутствуют признаки преднамеренной атаки. Реакция сводится к усилению координации и патрулирования истребителями F-16 и F-35 в рамках миссии воздушной полиции НАТО. Политические круги стран не демонстрируют готовность к быстрым, радикальным шагам. Они склонны рассматривать инциденты как частные случаи, а не как акт агрессии, требующий немедленного военного ответа.

На украинские РЭБы вину уже не свергнут?

Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак считает, что последний инцидент с массированным залетом российских дронов в Польшу нельзя объяснять техническими сбоями или случайным отклонением от маршрута. По его убеждению, характер движения беспилотников свидетельствовал об умышленном плане Москвы.

"Они летели очень долго, их было очень много. И они летели, так было сказано, на конкретную местность. Поэтому говорить, что это была случайность не стоит. Случайность – это буквально несколько минут. В случае с налетом на Польшу дронов было очень много, и все они летели по прямой", — подчеркнул эксперт.

Ступак обращает внимание и на ряд сообщений, которые могут указывать на тщательно спланированную операцию. Он отметил, что даже несмотря на отсутствие официального подтверждения, некоторые детали вызывают серьезную обеспокоенность.

Есть сообщения неверифицированные, но все же вроде бы о польских сим-картах в дронах. И о дополнительном топливном баке в этих беспилотниках. Если это действительно правда, то тогда 100% это был российский замысел Иван Ступак

Иван Ступак/Facebook

Критически он оценил и действия польских властей после инцидента. По словам эксперта, вместо взвешенного ответа Варшава фактически отреагировала паникой, сразу обратившись за помощью к союзникам, хотя имела собственные ресурсы для защиты.

"Мне не понравилась реакция Польши. Какая-то паника у них: "срочно дайте нам Patriot, помогите сделать стену против дронов". У вас же все есть. Есть деньги, нет обстрелов постоянных. Можете самостоятельно сделать мобильные огневые группы. Но они сразу побежали с протянутой рукой к европейцам"., – говорит Иван Ступак.

Отдельно эксперт поделился и оценками немецких политических кругов, с которыми разговаривал недавний разговор. По его словам, даже в лучшем сценарии Берлин не готов к быстрым шагам в сфере обороны и подготовка к потенциальной угрозе от России растянется на годы.

"Мы с ними общались на тему, что могут они сделать быстро. И они говорят: "Знаешь, в лучшем варианте мы будем готовы что-то производить в больших объемах и быть готовыми к возможному вторжению со стороны России за два года. И идеалы, конечно, лет через пять-шесть". Они понимают, что это очень долго, говорят: "Ну, вот так вот у нас оно построено все. Так вот, как оно двигается не спеша"", – пересказал эксперт.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Россия активно взялась за укрепление защиты своих объектов от украинских беспилотников. На государственном уровне постоянно появляются новые "вундерваффы", которыми оккупанты демонстративно хвастаются перед собственной аудиторией.