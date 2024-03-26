С 1 апреля украинцев в Германии ожидают большие штрафы: кому нужно приготовиться

Касается это водителей

Из-за полномасштабного вторжения миллионы украинцев вынуждены были покинуть свои дома. Германия приняла больше беженцев — около 1,2 миллиона. Многие из них отправились в приютившую страну на собственных авто. Но без германской регистрации управлять собственным авто разрешили только на год.

Теперь Украинцы, которые находятся на собственном авто более года, и имеют статус искателя защиты от войны, должны перерегистрировать свои ТС на немецкие номера. После 1 апреля тех, кто не имеет германской регистрации, ждут штрафы. Об этом сообщают в земельном министерстве ФРГ, передает Dw.com.

Срок переходных положений, согласно которым украинцам разрешили ездить на авто на украинских номерах, истекает 31 марта. Все ТС с этого времени должны быть поставлены на учет.

В Германии кроме штрафов начисляются штрафные баллы. Если их количество достигнет 8, то водитель может быть лишен удостоверения. За это правонарушение ожидает штраф в размере 70 евро и 1 балл.

Проблема также в том, что многие беженцы выезжали в Германию на чужих авто. Тогда им следует доказать право распоряжаться этим транспортным средством. Этого некоторые водители сделать не могут. Пока в ФРГ не дали разъяснений, как действовать в такой ситуации. Обязательным условием для регистрации авто также наличие техосмотра и автострахования.

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