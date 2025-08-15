Покушение на владельца "Домино" Антона Шухнина разоблачило новые попытки проникновения россиян в украинский бизнес

Попытка убийства Антона Шухнина, владельца торговой марки "Домино", обратила внимание на проблему проникновения российских преступных групп в украинский бизнес во время войны, сообщает УНИАН. Вячеслав Белименко, подозреваемый в организации покушения, вероятно, руководит международной группой, которая легализует "грязные" российские деньги, обходя санкции против РФ.

"В ходе расследования в рамках открытого уголовного производства стало известно об аферах Белименко в Киеве и уголовном происхождении его денег. В настоящее время Антон Шухнин является потерпевшим в двух уголовных производствах, которые расследуются полицией Печерского и Шевченковского районов Киева. В обоих делах Белименко называют вероятным организатором группы международных преступников, которые осуществляют свою деятельность в Украине, России, Объединенных Арабских Эмиратах и государствах ЕС, где они отмывают "грязные" деньги, заработанные в россии, в обход санкций против РФ",— пишут "Українські новини".

Белименко, уроженец Украины, после начала российской агрессии в 2014 году бежал в Москву, где получил гражданство РФ и быстро разбогател. СМИ допускают, что его богатство связано с подсанкционным российским бизнесом или сотрудничеством со спецслужбами РФ.

"Вообще, имя Вячеслава Белименко в последнее время довольно часто всплывает на просторах Интернета. О нем писали не только украинские, но и европейские СМИ. Правда, преимущественно в связи с подозрениями об отмывании им грязных денег и разного рода аферах. Так, австрийское издание MeinBezirk упоминает о Белименко в статье-расследовании о российских группировках, которые отмывают средства, полученные от наркоторговли и финансового мошенничества, скупая элитную недвижимость на престижных курортах", — говорится в материале.

Правоохранители заинтересовались Белименко после покушения на Антона Шухнина, который обнаружил его аферы и обратился в полицию. Шухнин, потеряв бизнес в Донецке после российского вторжения, смог восстановить его в Киеве и сейчас много помогает украинским защитникам.

СМИ отмечают, что Белименко вместе с сообщниками пытался скупать украинские активы через фиктивные компании и подставных лиц. И предполагают, что подобных групп в Украине может быть гораздо больше. Военные озабочены такой ситуацией.

"Выходит, пока наши хлопцы на передовой держат линию, в тылу ее уже прорвали. Такие вот белименки и те, кто закрывает глаза на их махинации и позволяет скупать по частям Украину", – прокомментировал военнослужащий Кирилл Сазонов.

"Українські новини" подчеркивают, что теперь правоохранители должны прекратить эти схемы по скупке активов и другие преступления таких группировок в Украине. Потому что, если они будут чувствовать себя здесь безнаказанно, пострадает и другой украинский бизнес.