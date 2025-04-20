Негде яблоку упасть: вот так празднуют Пасху у моря в Одессе (видео)

Целый день в Одессе было тепло

Пасху в Украине празднуют 20 апреля — это один из самых больших христианских праздников. Особенно праздничной атмосфера оказалась в Одессе, где благодаря прекрасной весенней погоде горожане массово вышли на улицы.

Об этом сообщают местные телеграммы каналы. Там были опубликованы соответствующие кадры.

Больше всего одесситов собралось у моря. На побережье люди устроили настоящее празднование: жарят шашлыки, отдыхают на пляжах и наслаждаются теплой погодой. Набережные города заполнены семьями с детьми, молодежью и людьми постарше.

Городские парки и прибрежная зона стали центром празднования для тех, кто после традиционного освящения поясов в церквях решил провести остаток дня на открытом воздухе.

Следует добавить, что погода в Одессе 20 апреля ясная целый день. Осадков не предполагается. По состоянию на 17.00 температура воздуха в Одессе +18 градусов тепла. Ближе к вечеру температура упадет до +16 градусов тепла.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе заметили человека, который шел по улице в маске лошади. Людям это напомнило главу МИД РФ Сергея Лаврова.