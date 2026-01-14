Он похоронил три империи: на какие "сюрпризы" способен год Лошади и что он готовит Украине сейчас

Почему 2026-й заставит дрогнуть весь мир и чего ждать Украине

По китайскому календарю каждый двенадцатый год проходит под знаком Лошади, и такие периоды считаются временем скорых перемен и неожиданных поворотов истории. Интересно, что многие переломные события мировой и украинской истории действительно приходились именно на эти годы.

Следующий год Лошади начнется уже 17 февраля 2026, и это будет Огненная Лошадь – наиболее динамичный и эмоциональный вариант этого знака. Происходившее в предыдущие годы под этим символом, и почему некоторые из них изменили ход истории, рассказывает "Телеграф".

Какие годы принадлежат Лошади

Какие годы были годами Лошади

В прошлом веке год Коня был девять раз. В 1906 правил Огненный Конь, 1918 — Земляной, 1930 — Металлический, 1942 — Водяной, 1954 — Деревянный. Затем цикл повторился: в 1966 году снова пришел Огненный Конь, в 1978 – Земляной, в 1990 – Металлический.

В текущем веке мы уже пережили два таких года: 2002-й (Водяная Лошадь) и 2014-й (Деревянная Лошадь). Следующий, 2026-й, будет Огненным Конем.

1918-й: падение империй

Этот год завершил Первую мировую войну и похоронил сразу несколько великих держав. Рассыпались Австро-Венгерская, Османская и Российская империи.

В Украине это было время кратковременной независимости. 25 января провозгласили IV Универсал УНР о полной самостоятельности государства. В том же году у власти находился гетман Павел Скоропадский, а в Киеве начала работать Украинская Академия наук.

1918 год. Карта УНР

1930-й: голод и репрессии

"Соляной поход". Фото — "Википедия"

Планета переживала самый тяжелый период Великой депрессии. В Индии Махатма Ганди организовал "Соляной поход" против британских колонизаторов.

Для Украины началась трагедия массовой коллективизации, которая станет началом Великого Голодомора 1932-33 годов. Власти свернули украинизацию и устроили судебный процесс над "Союзом освобождения Украины", уничтожая интеллигенцию.

Коллективизация в Украине 1930 годов

1942-й: перелом войны

Бои под Эль-Аламейном

Ход Второй мировой сменили битва за Сталинград и бои под Эль-Аламейном. США запустили "Мангеттенский проект" для создания атомной бомбы.

14 октября 1942 года в Украине появилась Украинская повстанческая армия. Ее целью было восстановление украинской государственности.

УПА

1954-й: начало атомной эры

АЭС в Обнинске

В Обнинске заработала первая в мире атомная электростанция. Позже начали строить АЭС по всему СССР, в том числе и на территории Украины.

Алжир начал борьбу за независимость от Франции.

Москва передала Крым из состава России в состав Украины, официально отмечая 300-летие Переяславской рады.

Как Крым передали Украине в 1954 году

1966-й: покорение космоса и массовые репрессии украинцев

В Китае стартовала "Культурная революция". Это массовое движение, начатое вождем китайской коммунистической партии Мао Цзэдуном, направленное против высших представителей среднего класса — государственных служащих, артистов и ученых, уничтоженных, заключенных, униженных или изгнанных из страны.

В то же время СССР начал покорение космоса — советский космонавт Алексей Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос.

Арестованный Иван Дзюба

КГБ развернул массовые аресты украинских диссидентов. Эти аресты, коснувшиеся около 200 человек, стали ответом советской власти на рост национального сознания и борьбу интеллигенции за права украинского языка и культуры. Диссидентское движение не удалось остановить, несмотря на все попытки.

1978-й: новый Папа и реформы

Кардинала Кароля Войтылу избрали Папой Римским

Кардинала Кароля Войтылу избрали Папой Римским под именем Иоанн Павел II – впервые этот пост занял славянин.

Дэн Сяопин объявил в Китае политику "реформ и открытости", впоследствии превратившую страну в экономического гиганта.

Китай, политика реформ и открытости

1990-й: путь к свободе

Живая цепь, 21 января 1990 года

Для Украины это был определяющий год. 21 января сотни тысяч человек образовали "Живую цепь" между Киевом и Львовом. 16 июля парламент проголосовал за Декларацию о государственном суверенитете. Осенью студенты устроили "Революцию на граните" – голодовку на площади в центре столицы.

После падения Берлинской стены официально объединилась Германия. Нельсон Мандела после 27 лет в тюрьме вышел на свободу.

2002-й: трагедия в Скнилове

Страны Евросоюза стали использовать наличные евро вместо национальных валют.

27 июля на авиашоу во Львове произошла Скниловская катастрофа – самая страшная трагедия в истории авиационных показов.

Скниловская трагедия

Праздничное шоу обернулось ужасающей трагедией. Истребитель Су-27 упал на зрителей, повлекшее гибель 77 человек.

2014-й: революция и начало войны

Революция Достоинства

Победила Революция Достоинства, президент Янукович бежал в Россию. В феврале началась российская агрессия: оккупация Крыма, затем война на Донбассе.

Тем временем в Западной Африке вспыхнула эпидемия Эболы, унесшая тысячи жизней.

Эпидемия Эбола

Европейский зонд Philae впервые в истории сел на комету Чурюмова-Герасименко, открытую украинскими астрономами.

2026-й: что впереди

Блэкаут в Киеве

Огненная Лошадь придет 17 февраля 2026 года. Этот знак называют самым неспокойным в двенадцатилетнем цикле из-за его непредсказуемости. Украина продолжает бороться за свою независимость, несмотря на изнурительные бои на фронте и энергетические вызовы — блекауты и системные разрушения — украинцы находят ресурсы для борьбы и восстановления.

В глобальном масштабе 2026 год обещает быть не менее бурным. Мир окончательно переходит в новую эпоху, где старые правила могут перестать действовать. Воздействие искусственного интеллекта коренным образом меняет жизнь людей. На этот год запланирована историческая миссия NASA Artemis III — возвращение человека на поверхность Луны. Летом 2026 пройдет Чемпионат мира по футболу, который впервые будут принимать три страны одновременно — США, Канада и Мексика.

