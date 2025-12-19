"Подольским" стал не сразу: как назывался этот город над Днестром до советской реформы

Что общего между грецким хозяином XVI века, свадебным приданым, польским магнатским замком и советской административной реформой 1923 года

Могилев-Подольский – один из немногих украинских городов, чье название хранит память о конкретном историческом персонаже, географическом регионе и многовековой пограничной территории. Расположенный в узкой долине Днестра, этот город на протяжении веков был естественными воротами между Подольем, Подунавьем и причерноморскими землями.

Однако мало кто знает, что он не всегда носил такое название. "Телеграф" расскажет о его истории подробнее."Телеграф" расскажет о его истории подробнее.

От Иваниковцев до "града Могилев"

В XV веке на месте современного Могилева-Подольского существовало обычное село Иваниковцы. Эти земли принадлежали подольским земянам Сими и Берлу Буцням, которые получили их от великого князя литовского Витовта и польского короля Владислава. Судьба этого поселения кардинально поменялась во второй половине XVI века.

В 1595 году грецкий феодал Иеремия Могила, купивший Иваниковцы как частную собственность, заложил здесь основу нового города. Когда Могила стал молдавским господарем при поддержке брацлавского воеводы Стефана Потоцкого, он отблагодарил польскую знать по-княжески – выдал своих дочерей за польских магнатов.

Могилев-Подольский на карте Боплана, 1648 г.

Одна из них, Мария, была выдана замуж за самого Стефана Потоцкого. Как приданое она принесла новый городок на берегу Днестра. Потоцкий укрепил его замком и назвал в честь своего тестя – град Могилев. Так личное имя валашского феодала навсегда вошло в украинскую топонимику.

Магдебургское право и торговый бум

Стефан Потоцкий понимал стратегическое значение своего нового владения. Он обратился к польскому королю Сигизмунду с просьбой предоставить Могилеву Магдебургское право, что и было удовлетворено королевской грамотой. Привилегия позволяла "город возвести и заселить людьми разных национальностей", ввести еженедельный торг и двухнедельные ярмарки.

Могилев-Подольская крепость

Как пограничный замок на пересечении торговых путей Могилев быстро превратился в важный экономический центр. Через город купеческие караваны из Киева и Галиции направлялись в Молдову и Румынию. По Днестру сплавляли лес, зерно, мех, шелка, фрукты и другие товары к Черному морю. Вместе с экономическим ростом название "Могилев" укоренялось как бренд пограничного торгового города.

Эволюция названия: три варианта одной истории

На протяжении нескольких веков в документах параллельно использовались разные варианты названия: просто Могилев и Могилев-на-Днестре. Последний вариант подчеркивал географическую привязку города к большой реке, которая являлась его экономической артерией.

До конца XVIII – начала XIX века Могилев-на-Днестре считали одним из лучших уездных городов Подолья по внешнему виду и развитию экономики. Это лишь укрепляло историческое название, связанное одновременно с родом Могил и великой рекой.

Могилев на карте Винницкой области, 1933 год

После вхождения Подолья в состав Российской империи, а впоследствии советской административной реформы название города официально трансформировали. В 1923 году оно получило юридически закрепленную современную форму – Могилев-Подольский. Добавление обозначения "Подольский" не только отмежевало город от других "Могилевов" в восточноевропейском пространстве, но и четко зафиксировало его принадлежность к историко-географическому региону Подолья.

Современный город Могилев-Подольский находится на юго-западе Винницкой области, является административным центром Могилев-Подольского района и расположен непосредственно на границе с Молдовой по реке Днестр. Оно расположено в глубокой узкой долине Днестра при впадении его левых притоков Дерло и Немии и простирается вдоль берега реки примерно на 14 км.

Сегодня Могилев-Подольский остается важным посредником по экономическим связям Украины с Молдовой, Румынией и другими странами, продолжая свою многовековую пограничную миссию. А благодаря названию одновременно сохраняет память о валашско-молдавских корнях города, его роли в польско-литовско-украинской истории и принадлежности к подольскому культурному ландшафту.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что скрывает название Хотина на Буковине. Ведь благодаря киноиндустрии, она активно работает даже в современной массовой культуре.