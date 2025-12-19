Этот украинский город мог быть столицей России: русские стыдились Москвы

Идея не исчезала веками

Столицей России на самом деле мог стать украинский город. Рассматривался этот вопрос не один раз.

Что нужно знать:

Киев мог стать столицей Российской империи

Русские стыдились Москвы, которая не имела величественной истории

Помешать решению смогли сами украинцы

Об этом рассказал историк Александр Алферов. По его словам, желание перенести российскую столицу возникало неоднократно — от XVII до начала XX века.

"А вы знаете, что русские хотели перенести столицу в Киев? Да, друзья, и это было в 17, и в 18, и в 19, и даже в 20 веке", — отметил Алферов.

Эксперт объясняет, что причина крылась в имперских комплексах российских правителей. Дело в том, что Москва не имела ни древней истории, ни сакрального статуса, который бы соответствовал амбициям государства.

"Все понимали, что величие имперских амбиций всегда должно основываться на том, что должна быть нормальная столица. А не Москва", — подчеркнул историк.

Киев же, отмечает Алферов, для московских правителей был не просто городом, а символом легитимности и "давности" власти.

Первые серьезные разговоры о переносе столицы из Москвы в Киев появились в царствование Алексея Романова в XVII веке на фоне войн, Руины и после Переяславской рады, которую Алферов называет одним из главных мифов русской истории.

Киев

В XVIII веке к идее Киева как столицы вернулась Елизавета Петровна.

"Она действительно начнет думать о том, а почему не приехать в Киев", — рассказал историк.

Идея не исчезла и при правлении Екатерины II. Однако враждебное отношение местного населения и неразвитая инфраструктура остановили эти планы.

В XIX веке Николай I, а впоследствии и Николай II, рассматривали Киев уже как третью столицу после Москвы и Санкт-Петербурга.

"Москва первая, Санкт-Петербург, Киев — третья столица", — объяснил историк.

Ключевой преградой стала позиция украинцев.

"Проявляется враждебное отношение населения местного", — подчеркнул историк.

Именно это, по его словам, остановило окончательное решение и спасло Киев от превращения в имперский центр.

Напомним, ранее мы писали о том, что скрывает название города Павлоград.