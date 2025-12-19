От слободы Алексеевки до советского шахтерского городка

Этот город более 50 лет назывался Торез, но с 2016 — переименован в Чистяково. Это название не случайно, а возвращение к историческим корням. Правда, с российским душком.

"Телеграф" расскажет, как менялось название города на протяжении веков, что с ним сейчас и какова его история. Отметим, что уже более 10 лет, с июня 2014 года, город в оккупации, а россияне предпочитают использовать именно название Торез.

История основания достигает глубины в 2,5 века. Сначала это была слобода Алексеевка. В 1840 году стало Алексеево-Леоново, а уже через 18 лет новое переименование — в Чистяково. С тех пор и вплоть до 1964 года город так и назывался, пока не стал Торезом.

Но все по очереди. Слободу основали беглецы-крепостные, ведь эти земли освободили от власти крымского хана. Однако долго свободными ходить не удалось. В 1783 году Екатерина вторая издала указ, чтобы поселенцы должны жить на этих землях и подчиняться новым ее владельцам. Территорию современного города Чистяково подарила генерал-лейтенанту Степану Леонову. Он и дал ей первое название – Алексеевка, в честь сына.

Крестьянам не понравилось снова оказаться в покоренном положении, и они пытались бунтовать. Первую попытку подавили, однако именно в Алексеевке вспыхнуло второе восстание, охватившее весь округ. Оно тоже было подавлено, привлекали войска.

Когда внук генерала Леонова начал строить там новую усадьбу, слободу переименовали в Алексеево-Леоново. Но богатая семья пришла в упадок и продала имение и имущество купцу Чистякову из Таганрога. Так, с 1868 года появилось новое название в честь владельца – Чистяково. В это время поселение становится центром добычи каменного угля.

Чистяков недолго властвовал — харьковский магнат Алексей Алчевский купил имение в 1875 году. Когда построили железную дорогу, добыча угля оживилась, шахты открывали одна за другой.

Приходу СССР радовались не очень — два месяца на рубеже 1917-18 годов в Чистякове руководили Донские казаки. Впоследствии контролировало Украинское Государство Гетьмана П. Скоропадского, затем снова казаки до декабря 1919 года, когда советская армия захватила власть. Естественно, продолжив развитие добывающей отрасли.

В 1964 город стал Торезом. Назвали его в честь сталиниста, деятеля французского и международного рабочего и коммунистического движения, генерального секретаря Французской коммунистической партии Мориса Тореза. Он в молодости работал шахтером.

Интересно, что именно в тогда еще Торезе похоронили Алексея Стаханова, легендарного во времена СССР зачинателя стахановского движения. К концу жизни он не был никому интересен, его выслали в шахтерский городок, где он спился, попал в психбольницу и там скончался.

