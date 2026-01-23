Кто же нес сюда золото? Тайны названия и история города в Черкасской области с 500-летним прошлым

Рассказываем, откуда происходит загадочное название, как город связан с Богданом Хмельницким и что стоит увидеть современному путешественнику

Золотоноша – это не просто красивое название на карте Украины. Это живой город с почти пятивековой историей, где каждая улица помнит казацкие времена, а старинные дома хранят дух купеческой эпохи.

Административный центр Золотоношской общины Черкасской области привлекает тех, кто ищет аутентичную Украину без туристической суеты. "Телеграф" расскажет о нем поподробнее.

Откуда такое название?

Живописный город расположен на реке Золотоношка, и именно она подарила ему поэтическое имя. Существует несколько версий происхождения названия, каждая из которых придает городку особый шарм.

Версия первая: природное золото. Самое распространенное объяснение связано с дном реки, где есть песчаная и слюдяная прослойка. На солнце она сверкает золотым сиянием, создавая впечатление, будто вода действительно "несет золото". Именно эта природная особенность могла дать название и реке, и поселению на ее берегах.

Версия вторая: торговое золото. В прошлом город стоял на пересечении важных торговых путей. Купеческие караваны останавливались здесь на ярмарки, собирались налоги и пошлины. Поэтому "носить золото" означало вести активную торговлю.

Версия третья: легендарные сокровища. По преданию, татары перевозили по Днепру награбленное золото, но во время бури лодки утонули у устья реки. Другие легенды рассказывают о запорожцах, которые прятали свои сокровища в поймах, спасая их отврагов.

Цветочный логотип города

Пять веков истории

Первое письменное упоминание о Золотоноше датируется 1576 годом — в завещании князя Богуша Корецкого город фигурирует как укрепленное поселение с торгами и ярмарками. Уже в XVII веке это укрепленный город с валами и воротами, который выполнял оборонительную функцию на южной границе украинских земель.

Казацкие времена стали самой яркой страницей в истории Золотоноши. Город превратился в центр Золотоношской сотни в составе Черкасского, а затем Переяславского полка. Местные казаки принимали участие в ключевых битвах Освободительной войны Богдана Хмельницкого и были представлены на Переяславской раде.

Город-крепость на Золотоношке.

В 1781 году, после ликвидации полкового устройства, местечко получило официальный статус города и стало уездным центром сначала Киевского наместничества, а впоследствии Малороссийской и Полтавской губерний.

Расцвет купеческих суток

В конце XIX века Золотоноша переживает настоящий промышленный бум. В 1896 году здесь открывают крупный ликероводочный завод, известный сегодня под брендом "Златогор". Через год через город проходит узкоколейная железная дорога, которую вскоре заменяют широкой колеей.

Золотоноша на старой открытке

Выгодное расположение на торговых путях способствовало оживлению экономики: работали мельницы, маслобойни, лавки, регулярно проводились ярмарки. В городе открываются учебные заведения, а также местный театр. Золотоноша становится образовательным и культурным центром для всего региона. Просвещенная мещанская среда и активные ремесленные традиции продолжали давнюю линию золотоношских цехов, основанных еще в XVII веке.

Театр в Золотоноше в начале ХХ века

Золотоноша сегодня

Современный город сохраняет статус важного районного центра Черкасской области. Административный путь от Кременчугской губернии до современного Золотоношского района подчеркивает постоянство роли Золотоноши как опорной точки региона.

Сегодня город привлекает сочетанием промышленных предприятий, уютного малоэтажного центра и сохранившейся исторической застройки конца XIX – начала XX века. Это спокойное, но перспективное место, где казацкие и купеческие сюжеты органично сочетаются с современной инфраструктурой.

Дом Золотоношской РГА

Главная изюминка Золотоноши — исторический центр с домами конца XIX — начала XX века. Старые храмы, здания бывших городских учреждений и купеческих усадеб сохранили дух эпохи. Компактные улочки, зеленые зоны и близость к реке Золотоношка создают ощущение особого уюта "маленького города", который не спешит терять свою самобытность.

