От имени маршала СССР до возвращения к корням: как менялось название этого города Луганской области

Поселение стало городом в 1932 году

Город Алчевск в Луганской области имеет необычную историю названия. Мало кто знает, но ранее он назывался совершенно иначе.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, как, когда и по каким причинам названия города менялись.

Изначально на месте современного Алчевска находился рабочий посёлок Юрьевка. Он начал активно развиваться в конце XIX века после строительства металлургического завода и железнодорожной ветки. Посёлок быстро превратился в крупный промышленный центр Донбасса.

С момента основания, с 1895 года, название поселения менялось несколько раз. Первоначальное название Юрьевка было изменено в 1903 году на Алчевск, после гибели мецената и промышленника Алексея Алчевского.

Алчевский был известен как основатель горных и металлургических предприятий в Луганской области, владелец крупных банков, активный участник украинского национального движения и меценат — именно он дал толчок развитию территории, на которой встал будущий город.

Старое фото Алчевска (1991 год) / Transphoto

В 1931 году название изменено на Ворошиловск — к 50-летнему юбилею советского деятеля, маршалла Климента Ворошилова, работавшего на заводе ДЮМТ. В 1932 году поселение приобрело статус города.

Старое фото Алчевска (1988 год) / Transphoto

Далее, спустя 30 лет, в 1961 году город переименован в Металгорск, однако уже с 30 декабря 1961 года получило новое название — Коммунарск, которое просуществовало до 1991 года, а также была переименована и железнодорожная станция в Коммунарск.

Станция "Комунарськ". Фото% Википедия

После провозглашения независимости, на городском референдуме, состоявшемся 1 декабря 1991 года, жители города вернули название "Алчевск" . Но станция была переименована в Алчевск только 17 января 2025 постановлением Кабинета Министров Украины.

Памятник меценату Алексею Алчевскому

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на самом деле означает название города Мукачево и почему его десятилетиями писали неправильно.