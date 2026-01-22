Болгарский город в Украине: чем он уникален и как называется

Небольшой город на берегу озера Ялпуг соединил болградское вино, старые храмы и болгарские традиции

На берегу крупнейшего пресного озера Ялпуг в Одесской области расположен уникальный город, где уже более двухсот лет хранится болгарский дух. Болград – это не просто географическая точка на карте, а живой музей культуры, традиций и стойкости народа, сумевший сохранить свою идентичность на чужбине.

Именно здесь, в сердце украинского юга, можно услышать настоящий болгарский язык с архаическими чертами, отведать блюда с традиционной "мирудией" — бессарабской смесью пряностей, и почувствовать, как живут старинные обряды субботы Лазаря и Русалий.

От Табаки до Болграда

История города начинается в 1812 году, когда задунайские болгары, убегая от османского гнета, основали поселение Табаки. Но настоящим рождением Болграда считается 1821 год, когда по инициативе генерала Ивана Инзова село получило статус города и новое название.

О происхождении самого названия существует несколько версий. Самая популярная толкует "Болград" как "город достатка" или просто "болгарский город" — от слов "бол" (изобилие, большой или болгарский) и "град" (город). Другие исследователи видят в названии отсылку к Болгарии и тоску переселенцев по родине.

После русско-турецкой войны 1828-1829 годов город пережил настоящий бум: население превысило пять тысяч человек, расцвели ремесла и торговля. Болград стал негласной "столицей" бессарабских болгар.

Архитектурные сокровища

Главным украшением Болграда является Спасо-Преображенский собор — величественный храм высотой около 50 метров, построенный в 1833–1838 годах из ракушечника по проекту архитектора Авраама Мельникова. Это один из самых почитаемых храмов болгарской диаспоры, поражающий своей классицистической красотой.

Городской собор в 1938 году

Не менее ценны Свято-Николаевская церковь (1871–1881) и Митрофановская церковь (1843–1844), где нашел покой генерал Инзов — человек, которому Болград обязан своим статусом. Все три храма имеют статус памятников национального значения.

Спасо-Преображенский собор в наши дни

Гражданская архитектура представлена зданием бывшей женской гимназии (ныне Болградский лицей №2), особняком колониального банка и купеческими домами 1870-х годов. Эти здания напоминают о богатом прошлом болгарской общины.

Болградский лицей №2 на старой открытке

Живые традиции

Болград сохраняет уникальные культурные традиции бессарабских болгар. Здесь до сих пор отмечают субботу Лазаря, проводят обряды обрезки виноградной лозы, сохраняют семейные ритуалы. Местный диалект болгарского языка поражает своей архаичностью — он сохранил формы, исчезнувшие в самой Болгарии.

"Bolgrad Wine Fest" в 2019 году

Ежегодно город принимает гостей на "Bolgrad Wine Fest" — святые виноделия и этнофестивалях, в частности "BOLGRAD ETHNO FASHION", где традиционная одежда получает современную интерпретацию. Эти мероприятия не только популяризируют болгарскую культуру, но и привлекают туристов со всей Украины.

Болград сегодня

Современный Болград — это город контрастов, где старинные храмы соседствуют с современными предприятиями, где звучат болгарский и украинский языки, где чтят героев и одновременно сохраняют вековые традиции предков.

Этот город доказывает: можно жить на чужбине более двух веков и не раствориться в ней, сохранить язык, культуру, обычаи. Болград — пример того, как этническая община может быть одновременно и хранителем прошлого, и двигателем современного развития.

