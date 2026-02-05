Отдельное "государство" в центре Украины: откуда среди самой большой дамбы взялось целое село

Летом — полчища комаров, а зимой — сильные ветра и морозы. Жизнь в поселке не назовешь раем

Посреди Черкасской дамбы длиной 17 км, которая является самой большой дамбой в Украине, находится село Панское. Когда-то это был небольшой поселок, где работали железнодорожники, обслуживающие станцию.

Однако потом там появились постоянные жители. Об этом странном населенном пункте идет речь в ролике, опубликованном на Youtube-канале Pressing.

С одной стороны от дамбы находятся Черкассы, а с другой стороны – Золотоноша. Долгое время жители Панского не знали к какой громаде относится их поселение. В шутку местные жители говорили, что они – "отдельное государство в центре Украины".

Интересна история названия населенного пункта. Когда-то давно около этого места было село Панское, но после постройки Кременчугского водохранилища больше 70 лет назад оно оказалось под водой. Вновь возникшее поселение получило историческое название.

В этом месте — сильные ветра и морозы, поэтому жить здесь достаточно тяжело, говорит местный житель. Да и сам автор видео заметил, что на дамбе очень холодно. Летом здесь носятся полчища комаров. По его словам, дома построены в самом неподходящем месте.

Станция Панское. Фото: Украинская правда

Сейчас в населенном пункте проживает 18 человек, хотя в лучшие времена их было до 40. Из-за плохой погоды их практически не видно. Ходить здесь особо некуда, поскольку ширина поселения составляет несколько десятков метров.

Поселок застроен многоквартирными одноэтажными домами, поскольку многоэтажки могут не выдержать вибрации поездов. Газа здесь нет, а паровое отопление работает от электричества.

Дома отделены от цивилизации несколькими железнодорожными путями и автомагистралью Н16. Общественному транспорту останавливаться на дамбе запрещено. Поэтому попасть в поселение – нелегкая задача.

