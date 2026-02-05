Окрема "держава" у центрі України: звідки серед найбільшої греблі взялося ціле село

Влітку — полчища комарів, а взимку — сильні вітри та морози. Життя у селищі не назвеш раєм

Посеред Черкаської греблі завдовжки 17 км, що є найбільшою греблею в Україні, знаходиться село Панське. Колись це було невелике селище, де працювали залізничники, які обслуговували станцію.

Проте згодом там з’явилися постійні жителі. Про цей дивний населений пункт йдеться у ролику, опублікованому на Youtube-каналі Pressing.

З одного боку від греблі знаходяться Черкаси, а з іншого – Золотоноша. Довгий час жителі Панського не знали до якої громади належить їхнє поселення. Жартома місцеві жителі говорили, що вони — "окрема держава в центрі України".

Цікавою є історія назви населеного пункту. Колись давно біля цього місця було село Панське, але після побудови Кременчуцького водосховища понад 70 років тому воно опинилося під водою. Нове поселення отримало історичну назву.

У цьому місці — сильні вітри та морози, тож жити тут досить важко, каже місцевий житель. Та й сам автор відео зауважив, що на греблі дуже холодно. Влітку тут гасають полчища комарів. За його словами, будинки збудовані в самому невідповідному місці.

Станція Панська. Фото: Українська правда

Зараз у населеному пункті проживає 18 осіб, хоча за найкращих часів їх було до 40. Через погану погоду їх практично не видно. Ходити тут особливо нема куди, оскільки ширина поселення становить кілька десятків метрів.

Селище забудоване багатоквартирними одноповерховими будинками, оскільки багатоповерхівки можуть не витримати вібрації поїздів. Газу тут немає, а парове опалення працює від електрики.

Будинки відокремлені від цивілізації кількома залізничними коліями та автомагістраллю Н16. Громадському транспорту зупинятись на греблі заборонено. Тому потрапити до поселення – нелегке завдання.

Раніше ми розповіли про два села на заході України з незвичайними назвами, пов’язані однією легендою.