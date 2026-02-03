Не сладкий десерт, а село в Хмельницкой области: что известно о населенном пункте с "аппетитным" названием

Почему маленькая деревня получила такое название и как она живет сегодня

На карте Хмельницкой области есть село, которое легко обойти взглядом, но трудно забыть после первого знакомства. Оно маленькое, тихое, с неожиданным названием и несколькими версиями его происхождения — как старая подольская загадка, спрятанная между полями. Звучит просто, а за ним – история и легенды.

Что следует знать

Название села окутано преданиями — от упоминаний о походах Богдана Хмельницкого к истории первого поселенца

Село является одним из немногих сел региона, где численность населения держится на уровне более двухсот жителей

Точная дата основания Пышек точно не известна, но, как и многие деревни Подолья, он имеет древние народные корни. По состоянию на начало 2000-х годов население составляло около 308 человек, сейчас — 230 человек, и это одно из немногих поселений региона, где количество жителей находится в пределах нескольких сотен.

Название села имеет несколько толкований, и ни одно из них не окончательно подтверждено, но об этом говорили местные жители:

Горная местность. Некоторые связывает название с тем, что территория вокруг села была долго неровной и "тянулась пешком", и именно так люди описывали путь между углами и огородами.

Историческая легенда. Другая версия говорит, что название связано с тем, что один из первых поселенцев по имени Пешка (Пешка) дал название деревне, которая впоследствии закрепилась в разговорном языке.

Богдан Хмельницкий. По народным преданиям, после одной из битв гетман и казаки шли пешком по этой местности, и память об этом событии закрепилась в названии.

Остановка в селе Пышки. Фото: Википедия

Несмотря на малую площадь и небольшое население, есть несколько улиц с собственными названиями — от Вишневой до Победы и Молодежной. Инфрастурктура здесь не очень развита, но есть стационарное отделение Укрпочты.

В селе было имение, принадлежавшее Юзефе Валевской — польской госпоже. В XIX веке имение перешло к новому владельцу – его выкупил Адам Осташевский – офицер восстания Тадеуша Костюшко. Именно Осташевскому, по предположениям историков, принадлежит строительство деревянной усадьбы, простоявшей вплоть до Первой мировой войны.

Двор Осташевских в Пышках. Фото: Википедия

Дом имел один этаж, но его центральная часть была двухэтажной и симметричной – на три оконные оси. Перед центральным входом размещался портик с четырьмя колоннами, над которым был балкон. Фасады усадьбы были оштукатурены и окрашены в белый цвет, а крыша — четырехскатная, с двускатным завершением над центральной частью — покрывали деревянным гонтом.

