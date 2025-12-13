Пассажиров выгнали на холод. Почему три поезда УЗ экстренно остановили (видео)
Два из этих рейсов международного сообщения
Ряд поездов регионального и международного сообщения в Украине экстренно остановили. Ведь в "Укрзализницу" поступили сообщения о заминировании.
Что нужно знать:
- Сообщается о якобы минировании поездов "Киев-Ужгород", "Киев-Будапешт" и "Перемышль-Киев"
- В одном из вагонов уже вроде бы нашли подозрительный сверток
- Один из поездов остановили за границей
Как отмечает соучредитель общественной инициативы "Голка" Маргарита Сытник, передает "5 канал", поезд "Перемышль-Киев" остановили в Польше на несколько часов. На место выехал украинский консул в Жешуве.
Сейчас этот поезд проверяют польские спецслужбы. Сытник, ссылаясь на слова посла Украины в Польше Василия Боднара, сообщила, что в одном из вагонов якобы нашли подозрительный сверток.
Кроме того, местные каналы сообщают о возможном заминировании поездов "Киев-Ужгород", "Киев-Будапешт". Их тоже остановили, а людей вывели из вагонов. Точной информации о возобновлении движения этих рейсов еще нет. Соответствующие службы проверяют вагоны.
Напомним, недавно сообщали о вероятном заминировании поезда Интерсити+ "Запорожье-Днепр". Тогда людей тоже вывели из вагонов, правда, по словам очевидцев, проводники не предоставили никакой информации о причине остановки поезда.
