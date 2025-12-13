Пассажиров выгнали на холод. Почему три поезда УЗ экстренно остановили (видео)

Два из этих рейсов международного сообщения

Ряд поездов регионального и международного сообщения в Украине экстренно остановили. Ведь в "Укрзализницу" поступили сообщения о заминировании.

Что нужно знать:

Сообщается о якобы минировании поездов "Киев-Ужгород", "Киев-Будапешт" и "Перемышль-Киев"

В одном из вагонов уже вроде бы нашли подозрительный сверток

Один из поездов остановили за границей

Как отмечает соучредитель общественной инициативы "Голка" Маргарита Сытник, передает "5 канал", поезд "Перемышль-Киев" остановили в Польше на несколько часов. На место выехал украинский консул в Жешуве.

Сейчас этот поезд проверяют польские спецслужбы. Сытник, ссылаясь на слова посла Украины в Польше Василия Боднара, сообщила, что в одном из вагонов якобы нашли подозрительный сверток.

Кроме того, местные каналы сообщают о возможном заминировании поездов "Киев-Ужгород", "Киев-Будапешт". Их тоже остановили, а людей вывели из вагонов. Точной информации о возобновлении движения этих рейсов еще нет. Соответствующие службы проверяют вагоны.

Напомним, недавно сообщали о вероятном заминировании поезда Интерсити+ "Запорожье-Днепр". Тогда людей тоже вывели из вагонов, правда, по словам очевидцев, проводники не предоставили никакой информации о причине остановки поезда.

