Уложила четвертую ракетку мира на четвереньки: в Пекине зажглась новая звезда украинского тенниса

В украинском женском теннисе загорелась новая звездочка

На турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) феноменально выступила 115 ракетка мира, украинка Юлия Стародубцева. Спортсменка, которая уже попадала в скандал, показала свой лучший результат в карьере.

Юлия дошла до четвертьфинала, не проиграв ни сета. А в 1/4 финала украинка достойно сыграла против 4-й ракетки мира Коко Гауфф из США — 6:2, 2:6, 2:6. Об этом сообщает "Телеграф".

17-летняя Стародубцева, если продолжит выступать так же, вскоре, возможно, станет первой ракеткой Украины. Юлия начала выступления в Туре в 2024 года, до этого играла на турнирах ITF. В этом году юная украинка сумела пробиться через квалификацию на все Турниры Большого Шлема, однако одержать победу в первом круге сумела лишь на "Уимблдоне".

Заговорить о себе Стародубцева заставила на Открытом чемпионате Китая, где украинка выиграла 6 матчей подряд со счетом 2:0, причем Юлия одолела нескольких именитых соперниц. А в матче с Гауфф в одном из розыгрышей Стародубцева заставила упасть соперницу на четвереньки. По итогам турнира в Пекине Юлия дебютирует в топ-100 рейтинга WTA.

Ранее сообщалось, что Людмила Киченок выиграла US Open-2024 в паре с Еленой Остапенко из Латвии. К слову, на предыдущем мейджоре украинка дошла до четвертьфинала.