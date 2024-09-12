Российская теннисистка била себя ракеткой по голове: момент попал в трансляцию матча (видео)

Инцидент произошел в Мексике

42-я ракетка мира, "нейтральная" теннисистка из России Вероника Кудерметова проиграла 80-й ракетке в рейтинге WTA Камиле Осорио из Колумбии во втором круге в Гвадалахаре (Мексика). Во время матча россиянка била себя ракеткой по голове. К слову, в российском теннисе данная ситуация происходит довольно часто.

Россиянка не совладала с эмоциями в решающем, третьем, сете. Об этом сообщает "Телеграф".

Кудерметова выигрывала со счетом 5:0 в третьей партии, однако позволила сопернице не только отыграться, но и выиграть матч. Итоговый счет – 6:7(5), 7:6(2), 5:7. Добавим, что при счете 5:5 Вероника несколько раз ударила себя ракеткой по голове, шокировав и комментаторов, и публику.

Ранее сообщалось, что в 1/8 финала турнира в Монтеррее (Мексика) Элина Свитолина обыграла представительницу Армении Элину Аванесян со счетом 6:4, 6:3. После матча украинка не пожала руку сопернице, которая ранее представляла Россию. К слову, теннисистки вошли в список самых высокооплачиваемых спортсменов Украины по версии журнала Forbes.