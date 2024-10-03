Поставила четверту ракетку світу рачки: у Пекіні засвітилася нова зірка українського тенісу

В українському жіночому тенісі спалахнула нова зірочка

На турнірі WTA 1000 у Пекіні (Китай) феноменально виступила 115 ракетка світу, українка Юлія Стародубцева. Спортсменка, яка вже потрапляла у скандал, показала свій найкращий результат у кар’єрі.

Юлія дійшла до чвертьфіналу, не програвши жодного сету. А у 1/4 фіналу українка гідно зіграла проти 4-ї ракетки світу Коко Гофф із США — 6:2, 2:6, 2:6. Про це повідомляє "Телеграф".

17-річна Стародубцева, якщо продовжить виступати так само, незабаром, можливо, стане першою ракеткою України. Юлія розпочала виступи у Турі у 2024 році, до цього грала на турнірах ITF. Цього року юна українка зуміла пробитися через кваліфікацію на всі Турніри Великого Шлему, проте здобути перемогу у першому колі зуміла лише на "Вімблдоні".

Заговорити про себе Стародубцева змусила на Відкритому чемпіонаті Китаю, де українка виграла 6 матчів поспіль із рахунком 2:0, причому Юлія здолала кількох іменитих суперниць. А в матчі з Гофф в одному з розіграшів Стародубцева змусила суперницю стати рачки. За підсумками турніру у Пекіні Юлія дебютує у топ-100 рейтингу WTA.

Раніше повідомлялося, що Людмила Кіченок виграла US Open-2024 у парі з Оленою Остапенко з Латвії. До речі, на попередньому мейджорі українка дійшла до чвертьфіналу.