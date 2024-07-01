Свитолина, Костюк и другие украинки на "Уимблдон-2024": расписание, трансляции, результаты (видео)

С 1 по 14 июля в Великобритании пройдет один из четырех главных турниров года

В понедельник, 1 июля, на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета стартует главный теннисный травяной турнир года — "Уимблдон-2024". В этом году на Турнире Большого Шлема (ТБШ) выступит рекордное количество украинок. Накануне наши теннисистки неплохо выступили на "Ролан Гаррос-2024".

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинских теннисисток. Телеканал Setanta Sports бесплатно покажет игры наших игроков. Добавим, украинские теннисисты не сумели преодолеть квалификационный барьер ТБШ.

Расписание, трансляции и результаты украинок на "Уимблдон-2024" (обновляется)

Одиночный разряд

Понедельник, 1 июля

1/64 Даяна Ястремская (Украина, №28 WTA) — Надя Подороска (Аргентина, №65 WTA) — 13:00

1/64 Леся Цуренко (Украина, №57 WTA) — Варвара Грачева (Франция, №68 WTA) — 13:00

1/64 Марта Костюк (Украина, №18 WTA) — Ребекка Шармкова (Словакия, №103 WTA) — 14:30 (ориентировочно)

1/64 Юлия Стародубцева (Украина, №153 WTA) — [SR] Алисон ван Эйтванк (Бельгия, №252 WTA) — 17:30 (ориентировочно)

Вторник, 2 июля

1/64 Элина Свитолина (Украина, №21 WTA) — Магда Линетт (Польша, №46 WTA) — после 13:00

1/64 Ангелина Калинина (Украина, №44 WTA) — Элина Аванесян (№81 WTA) — после 13:00

1/64 Катерина Байндл (Украина, №175 WTA) — Лаура Зигемунд (Германия, №73 WTA) — после 13:00

1/64 Дарья Снигур (Украина, №131 WTA) — Осеан Додан (Франция, №80 WTA) — после 13:00

Парный разряд (матчи стартуют 3 июня)

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) — Дарья Сэвилл/Юань Юэ (Австралия/Китай)

Ангелина Калинина/Даяна Ястремская (Украина) — Коко Гауфф/Джессика Пегула (США)

Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) — Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/-)

Надежда Киченок/Тимеа Бабош (Украина/Венгрия) — Наикта Бэйнс/Амелия Раецки (Великобритания)

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько заработали украинцы на Открытом чемпионате Франции. Напомним, российский теннисист устроил скандал на "Ролан Гаррос-2024".