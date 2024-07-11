Хватит на несколько элитных квартир в Одессе: Свитолина заработала внушительную сумму на Уимблдоне

Украинская теннисистка заработала почти 450 тысяч евро

В среду, 10 июля, Элина Свитолина завершила свои выступления на Уимблдонском турнире, проиграв в матче 1/4 финала Елене Рыбакиной из Казахстана. За выход в четвертьфинал украинка заработала 446.428 евро.

На что хватит этих денег, выяснял "Телеграф". В частности, спортсменка родом из Одессы могла бы приобрести несколько элитных квартир в родном городе.

В Одессе стоимость элитного жилья начинается от 160 тысяч евро, а 3-комнатная квартира в Приморском районе, с видом на море — 350 тысяч. В свою очередь, 4-комнатный многоуровневый пентхаус в том же Приморском районе, возле парка Победы продается за 250 тысяч евро.

Также за эти деньги в Украине можно купить автомобиль Bentley (еще треть суммы останется) или девять машин Mercedes А-Класс Хетчбек.

Любопытно, что Свитолина проживает с мужем-французом теннисистом Гаэлем Монфисом в Монте-Карло. Но цены на элитные квартиры в Монте-Карло стартуют от 1.500.000 евро, а дом на Лазурном берегу обойдется, приблизительно, в 15 миллионов в европейской валюте.

Ранее сообщалось, что Свитолина нарушила дресс-код на Уимблдоне после ракетной атаки на Киев.