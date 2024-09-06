Впервые в истории: украинка выиграла US Open

Украинская теннисистка установила ряд достижений

В пятницу, 6 сентября, состоялся финальный матч в парном женском разряде на Турнире Большого Шлема US Open-2024. Впервые в истории в решающем матче Открытого чемпионата США играла украинка — Людмила Киченок, которая на предыдущем мейджоре дошла до четвертьфинала.

В финале US Open-2024 Киченок в паре с Еленой Остапенко из Латвии играла против дуэта Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай). Об этом сообщает "Телеграф".

Поединок, который проходил в Нью-Йорке, завершился победой украинско-латвийской пары со счетом 6:4, 6:3.

Отметим, в обновленном парном рейтинге WTA Людмила Киченок станет пятой ракеткой мира, что является национальным рекордом Украины. Украинка побьет собственный рекорд (7-е место), датированный мартом 2023 года. Добавим, что Киченок и Остапенко в 2024 году выиграла титулы на турнирах в Брисбене (WTA 500) и Истбурне (WTA 500), а также стали финалистками Australian Open-2024 и турнира в Чарльстоне (WTA 500).

Напомним, в июле 2023 года Людмила в паре с хорватом Мате Павичем выиграла "Уимблдон" в миксте. В 2024 году сборная Украины по теннису собралась в сильнейшем составе, однако украинки не сумели обыграть команду Румынии. В решающей партии Людмила Киченок играла вместе со своей сестрой Надеждой.