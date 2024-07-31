"Челюсть не позволяет": на украинскую теннисистку набросились из-за русского языка на Олимпиаде

Спортсменка активно помогает ВСУ

Украинская теннисистка после вылета из одиночного турнира теннисистов на Олимпийских играх в Париже дала комментарий на русском языке. Журналист, общественный активист Константин Андриюк раскритиковал украинку.

Соответствующий пост Андриюка доступен на его telegram-канале. Даяна уже не сыграет на Олимпиаде, ведь ее партнер по дуэту Марта Костюк отказалась выступать в парном разряде из-за насыщенного графика.

"Мне, вероятно, не хватило немного физики и покоя. У меня немного болит плечо, поеду в олимпийский поселок и спрошу, можно ли сделать МРТ, потому что он беспокоит еще с Уимблдона. Мне было трудновато подавать, играть высокие мячи. Из-за этого я нервничала, не чувствовала себя на все 100%. Печально, что это вот так, во время Олимпиады".

"Не имела сил во втором сете? Были возможности, они были весь матч. Я сама потеряла эти шансы, допускала глупые ошибки. Наверное, это потому, что я не была спокойной изнутри, потому что беспокоилась о своем физическом состоянии", — цитирует Даяну "Суспільне".

"Спортсменка сборной Украины дает интервью на общепонятном. Ее озвучивает переводчик с русского. Челюсть просто не позволяет изучить 10-12 фраз", — написал Андриюк.

В сети мнение украинцев разделилось, ведь Даяна активно помогает армии и не только. Ястремская даже создала свой благотворительный фонд.

Отметим на Олимпиаде в Париже в одиночном разряде осталась лишь одна украинка — Костюк. Марта сыграет свой четвертьфинал 31 июля.