"Путин атакует Украину, а ты ...": известный украинец угодил в скандал
Украинцы напомнили киберспортсмену его же заявление
Известный украинский киберспортсмен, игрок в Counter-Strike 2 Александр "s1mple" Костылев положительно высказался о переходе россиянина Дениса "electroNic" Шарипова в его команду. Они будут вместе играть за европейский коллектив BC.Game.
Что нужно знать
- Костылев поприветствовал россиянина Шарипова в составе своей команды
- Ранее Александр отказался выступать в одной организации с россиянами
- В сети раскритиковали Костылева, несмотря на его финансовую помощь ВСУ
Соответствующий комментарий Костылев разместил в соцсети Х. Украинец назвал россиянина своим другом.
Время сиять, друг.
В сети раскритиковали заявление Костылева. Дело в том, что в 2024 году украинец наотрез отказался переходить в организацию с четырьмя россиянами в составе. Некоторые пользователи указали Александру на его лицемерие. Один из них отметил, что s1mple таким образом подыгрывает российской пропаганде, ведь Путин продолжает атаковать Украину.
Отметим, ElectroNic заменит в составе BC.Game Луку "pr1metapz" Войта, отправленного в запас. К слову, Костылев уже играл с россиянином в украинской организации NAVI с 2017 по 2023 год.
Справка: Александр "s1mple" Костылев — лучший игрок Counter-Strike: Global Offensive 2018, 2021 и 2022 годов по версии портала HLTV, считается одним из лучших игроков в истории Counter-Strike. В 2021 году в составе команды Natus Vincere стал победителем и MVP PGL Major Stockholm 2021 года. После полномасштабного вторжения РФ в Украину задонатил ВСУ несколько миллионов гривен.
Напомним, украинская киберспортсменка из Одессы Светлана "suns1de" Мевлид выступает за российскую команду по Counter-Strike 2 888aura. Ранее девушка извинялась перед украинским комьюнити за то, что играла за другой российский коллектив Spirit.