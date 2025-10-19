"Путин атакует Украину, а ты ...": известный украинец угодил в скандал

Украинцы напомнили киберспортсмену его же заявление

Известный украинский киберспортсмен, игрок в Counter-Strike 2 Александр "s1mple" Костылев положительно высказался о переходе россиянина Дениса "electroNic⁠" Шарипова в его команду. Они будут вместе играть за европейский коллектив BC.Game.

Что нужно знать

Костылев поприветствовал россиянина Шарипова в составе своей команды

Ранее Александр отказался выступать в одной организации с россиянами

В сети раскритиковали Костылева, несмотря на его финансовую помощь ВСУ

Соответствующий комментарий Костылев разместил в соцсети Х. Украинец назвал россиянина своим другом.

Время сиять, друг. Александр "s1mple" Костылев

В сети раскритиковали заявление Костылева. Дело в том, что в 2024 году украинец наотрез отказался переходить в организацию с четырьмя россиянами в составе. Некоторые пользователи указали Александру на его лицемерие. Один из них отметил, что s1mple таким образом подыгрывает российской пропаганде, ведь Путин продолжает атаковать Украину.

Отметим, ElectroNic⁠ заменит в составе BC.Game Луку "⁠pr1metapz⁠" Войта, отправленного в запас. К слову, Костылев уже играл с россиянином в украинской организации NAVI с 2017 по 2023 год.

Справка: Александр "s1mple" Костылев — лучший игрок Counter-Strike: Global Offensive 2018, 2021 и 2022 годов по версии портала HLTV, считается одним из лучших игроков в истории Counter-Strike. В 2021 году в составе команды Natus Vincere стал победителем и MVP PGL Major Stockholm 2021 года. После полномасштабного вторжения РФ в Украину задонатил ВСУ несколько миллионов гривен.

Напомним, украинская киберспортсменка из Одессы Светлана "suns1de" Мевлид выступает за российскую команду по Counter-Strike 2 888aura. Ранее девушка извинялась перед украинским комьюнити за то, что играла за другой российский коллектив Spirit.