Швейцарский суд впервые встал на сторону России, вызвав экстаз у Захаровой и "солдата Путина"
-
-
В РФ надеются, что этот прецедент поможет всему российскому спорту
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) впервые признал дискриминационным запрет на участие российских атлетов в соревнованиях. Это решение касается настольного тенниса, однако этот прецедент может помочь РФ полностью избавиться от спортивных санкций.
Что нужно знать
- CAS удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России против Европейского союза настольного тенниса (ETTU)
- Швейцарский суд впервые признал дискриминацию российских спортсменов из-за недопуска к международным соревнованиям
- Российская власть хочет использовать это решение как прецедент
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отстранение российских спортсменов "изуверством". Об этом сообщает ТАСС.
Мы видим, как по такому же принципу дискриминируются спортсмены и других государств, но мы видим, что есть уже ответы в правовом сегменте. Как мне кажется, важнее всего, что само сообщество, спортсмены, зрители, спортивная аудитория должны дать этому свой решительный ответ. Что это не устраивает людей в первую очередь, этому должен наступить какой-то конец. Это изуверство, которое не имеет права на существование.
Мы много лет говорили, что это не просто случайность, не просто политическая ангажированность, а это настоящая дискриминация. Дискриминация по национальному признаку, гражданскому признаку, признаку принадлежности к определенной цивилизации. Теперь это знаем не только мы, а все. К сожалению, не мы первые, не мы последние.
Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что этот прецедент поможет всему российскому спорту.
Важно отметить, хотя CAS и указал, что это решение не имеет прецедентного характера, это не так. Это однозначно прецедент и базис для других федераций, для Олимпийского комитета России при судебных тяжбах в интересах наших спортсменов. Будем продолжать борьбу в юридическом плане, потому что спортсмены не несут никакой ответственности ни за отношения между странами, ни за решения правительств. И они по Олимпийской хартии должны иметь право соревноваться и защищать цвета национального флага России.
Напомним, Дегтярев является ярым путинистом. Он называет себя "солдатом Путина" и готов прислуживать ему аж до пенсии. Хвалебные высказывания о главе Кремля привели его в правительство РФ, а затем он лично возглавил весь российский спорт.