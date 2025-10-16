Швейцарский суд впервые встал на сторону России, вызвав экстаз у Захаровой и "солдата Путина"

Мы видим, как по такому же принципу дискриминируются спортсмены и других государств, но мы видим, что есть уже ответы в правовом сегменте. Как мне кажется, важнее всего, что само сообщество, спортсмены, зрители, спортивная аудитория должны дать этому свой решительный ответ. Что это не устраивает людей в первую очередь, этому должен наступить какой-то конец. Это изуверство, которое не имеет права на существование.

Мы много лет говорили, что это не просто случайность, не просто политическая ангажированность, а это настоящая дискриминация. Дискриминация по национальному признаку, гражданскому признаку, признаку принадлежности к определенной цивилизации. Теперь это знаем не только мы, а все. К сожалению, не мы первые, не мы последние.