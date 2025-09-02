"Я за политикой не слежу": украинская киберспортсменка оказалась в эпицентре скандала

Украинка не сдержала публичное обещание не играть в российской организации

Украинская киберспортсменка из Одессы suns1de Светлана "suns1de" Мевлид выступает за российскую команду по CS2 (Counter-Strike 2) 888aura. Ранее девушка извинялась перед украинским комьюнити за то, что играла за другой российский коллектив Spirit.

Федерация киберспорта Украины осудила поведение украинки. Соответствующий пост появился на странице организации в telegram. По информации источника, 19-летняя украинка отстранена от всех соревнований под эгидой ФКУ.

После полученных извинений за игру в составе российских команд Федерация пошла навстречу, чтобы дать шанс участвовать спортсменке в отборочных соревнованиях. Однако дальнейшие заявления от ее имени, где отрицаются собственные слова и демонстрируется пренебрежение к украинскому киберсообществу, недопустимы. Такие действия дискредитируют имидж украинского киберспортсмена и бросают тень на все сообщество, которое ежедневно борется за уважение и признание в мире. Федерация оставляет за собой право принимать дисциплинарные меры в отношении лиц, которые своим поведением наносят ущерб репутации украинского киберспорта. suns1de отстраняется от всех мероприятий, проводимых Федерацией киберспорта Украины. Мы убеждены: ответственность, честность и гражданская позиция — это столь же важно, как и спортивное мастерство. Федерация киберспорта Украины

Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину suns1de дважды играла за российскую организацию. В январе 2023 года она начала выступление за Spirit. Позднее девушка публично извинилась за это, однако затем в переписке заявила, что сделала это под давлением, чтобы принять участие на турнире. Кроме того, она обещала больше не играть за российские организации и с российскими игроками. В августе 2025 она присоединилась к российской команде 888aura, где в основном составе играют 3 россиянки.

