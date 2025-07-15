Легенда украинского киберспорта угодил в сексуальный скандал в Китае

Китайские пользователи критикуют украинца

Поездка известного украинского киберспортсмена Даниила "Зевса" Тесленко в Шанхай (Китай) в 2024 году обернулась для него большими неприятностями. Украинец опубликовал небольшое видео с молодой китайской студенткой, а спустя несколько месяцев ему пришлось объясняться.

На днях стало известно, что 21-летняя китаянка Ли, которая была на видео, снятом в номере отеля Тесленко, была исключена из университета. Об этом сообщает thestandard.

По информации источника, 8 июля Даляньский политехнический университет опубликовал публичное заявление об исключении Ли из-за "пагубных последствий" ее проступка 16 декабря 2024 года. Китаянку обвинили в "ненадлежащих отношениях с иностранцами, которые наносят ущерб достоинству нации и репутации вуза". У нее есть 60 дней, чтобы обжаловать данное решение.

Даниил "Зевс" Тесленко опубликовал видео с 21-летней китаянкой

Китайские пользователи возмущены решением Даляньского университета, считая, что во всем виноват 37-летний украинец. Они обвиняют его в том, что он якобы переспал с юной китаянкой, будучи женатым, а также назвал китайских девушек "easy" (легкодоступными, — Ред.). Китайцы критикуют Даниила в соцсетях, из-за чего украинцу пришлось ответить.

"Около полугода назад я опубликовал несколько видео в Telegram с девушкой, с которой познакомился в Шанхае. Наши лица были видны, но в этих видео не было ничего откровенного или оскорбительного. В тот момент это казалось обычным моментом из жизни. Я не думал, что это может повлиять на чью-то личную ситуацию.

Позже я узнал, что девушка была в отношениях и что из-за этого она столкнулась с массой ненависти. Я искренне сожалею, что все так обернулось. Как только я осознал всю серьезность ситуации, я удалил видео. Я никогда не хотел никого обидеть — это было не намеренно. Я не скрываю и не оправдываюсь — я просто честен. И еще, для справки: я не был женат, не был в отношениях — слухи о "жене" или "семье" — просто ложь. Пожалуйста, прекратите ненависть. Все мы совершаем ошибки, и я на своих учился. Я хочу двигаться вперед — с уважением ко всем участникам. Давайте закроем эту тему. И если я смогу хоть как-то помочь пострадавшей девушке, я буду рад это сделать.

Ребята, позвольте мне ответить всем сразу: я никогда не говорил, что китайские девушки легкодоступные — это полная неправда. Я глубоко уважаю Китай и китайскую культуру. Я ничего плохого не сделал. Единственное, что огорчает, — это то, что девушка ни разу не упомянула о своем парне. Думаю, если бы не эта деталь, ничего бы плохого не случилось. Но то, как вы себя ведете, ужасно — вместо того, чтобы искать правду, вы просто пишете полные ненависти комментарии. Это не делает вас хорошими людьми", — написал Тесленко.

Справка: Даниил "Зевс" Тесленко — четырехкратный чемпион мира по Counter-Strike 1.6 и Counter-Strike: Global Offensive. Бывший капитан команд Natus Vincere и Gambit Esports, а также основатель и директор киберспортивной организации pro100. В 2019 году завершил карьеру, открыл собственные бизнес-проекты и продолжил медийную деятельность.

Ранее сообщалось, что украинские киберспортсмены Ярослав "byr9" Буряк и Захар "Polbandana" Силедчик не вернулись в Украину после того, как представляли национальную команду в дисциплине CS2 на турнире IESF World Esports Championship 2024 в Саудовской Аравии.