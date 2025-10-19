"Путін атакує Україну, а ти...": відомий українець потрапив у скандал

Українці нагадали кіберспортсмену його ж заяву

Відомий український кіберспортсмен, гравець у Counter-Strike 2 Олександр "s1mple" Костильов позитивно висловився про перехід росіянина Дениса "electroNic⁠" Шаріпова до його команди. Вони разом гратимуть за європейський колектив BC.Game.

Що потрібно знати

Костильов привітав росіянина Шаріпова у складі своєї команди

Раніше Олександр відмовився виступати в одній організації з росіянами

У мережі розкритикували Костильова, попри його фінансову допомогу ЗСУ

Відповідний коментар Костильов розмістив у соцмережі Х. Українець назвав росіянина своїм другом.

Час сяяти, друже. Олександр "s1mple" Костильов

У мережі розкритикували заяву Костильова. Річ у тому, що у 2024 році українець навідріз відмовився переходити до організації з чотирма росіянами у складі. Деякі користувачі вказали Олександру на його лицемірство. Один із них зазначив, що s1mple таким чином підіграє російській пропаганді, адже Путін продовжує атакувати Україну.

Зазначимо, ElectroNic замінить у складі BC.Game Луку "pr1metapz" Войта, відправленого в запас. До речі, Костильов уже грав із росіянином в українській організації NAVI з 2017 по 2023 рік.

Довідка: Олександр "s1mple" Костильов — найкращий гравець Counter-Strike: Global Offensive 2018, 2021 і 2022 років за версією порталу HLTV, вважається одним з найкращих гравців в історії Counter-Strike. У 2021 році у складі команди Natus Vincere став переможцем та MVP PGL Major Stockholm 2021 року. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну задонатив ЗСУ кілька мільйонів гривень.

Нагадаємо, українська кіберспортсменка з Одеси Світлана "suns1de" Мевлід виступає за російську команду з Counter-Strike 2 888aura. Раніше дівчина вибачалася перед українським ком’юніті за те, що грала за інший російський колектив Spirit.