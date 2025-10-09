Молодой украинский сумоист хочет поменять паспорт и упорно не видит войну в своей стране

Борец сумо хочет говорить исключительно о спорте

Украинский сумоист Данило Явгушишин заявил о намерении получить японское гражданство. Спортсмен покинул родину после начала полномасштабного вторжения РФ.

Что нужно знать

Данило Явгушишин хочет стать японцем

Сумоист прославился в Японии благодаря победе над великим чемпионом

Спортсмен отказывается публично говорить о войне в Украине

Об этом сообщает Associated Press. В интервью японским СМИ Явгушишин отказался говорить о войне в Украине, отметив, что он сумоист и хочет говорить исключительно о сумо. Издание отметило, что Данило, который в Японии взял себе имя Аонисики Арата, "остался верен спорту".

Моя страна находится в очень сложной ситуации, однако я борец сумо, поэтому я хотел бы поговорить о сумо. Данило Явгушишин

Явгушишин быстро сделал себе имя в Японии, а несколько месяцев назад он победил Хосерю, уроженца Монголии, который наряду с японцем Оносато, является одним из двух борцов высочайшего уровня в Японии. Оба они носят титул великого чемпиона — Екодзуны.

На пресс-конференции в четверг, 9 октября, Данило отметил, что хочет порадовать украинцев своим сумо. Кроме того, он сообщил, что его семья находится в безопасности в Германии.

Я надеюсь, что люди из Украины смогут увидеть мое сумо и получить от этого хоть какое-то вдохновение. Данило Явгушишин

Ранее "Телеграф" рассказывал историю великого советского гимнаста из Запорожья Владимира Ященко. Атлет завершил феноменальную карьеру в 20 лет, но навсегда вписал свое имя в историю спорта.