Молодой украинский сумоист хочет поменять паспорт и упорно не видит войну в своей стране
Борец сумо хочет говорить исключительно о спорте
Украинский сумоист Данило Явгушишин заявил о намерении получить японское гражданство. Спортсмен покинул родину после начала полномасштабного вторжения РФ.
Что нужно знать
- Данило Явгушишин хочет стать японцем
- Сумоист прославился в Японии благодаря победе над великим чемпионом
- Спортсмен отказывается публично говорить о войне в Украине
Об этом сообщает Associated Press. В интервью японским СМИ Явгушишин отказался говорить о войне в Украине, отметив, что он сумоист и хочет говорить исключительно о сумо. Издание отметило, что Данило, который в Японии взял себе имя Аонисики Арата, "остался верен спорту".
Моя страна находится в очень сложной ситуации, однако я борец сумо, поэтому я хотел бы поговорить о сумо.
Явгушишин быстро сделал себе имя в Японии, а несколько месяцев назад он победил Хосерю, уроженца Монголии, который наряду с японцем Оносато, является одним из двух борцов высочайшего уровня в Японии. Оба они носят титул великого чемпиона — Екодзуны.
На пресс-конференции в четверг, 9 октября, Данило отметил, что хочет порадовать украинцев своим сумо. Кроме того, он сообщил, что его семья находится в безопасности в Германии.
Я надеюсь, что люди из Украины смогут увидеть мое сумо и получить от этого хоть какое-то вдохновение.
