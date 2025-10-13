Дружба с Трампом и зашквар с Россией: история легенды хоккея, в семье которого говорили на украинском

Великий спортсмен родился в семье канадца украинского происхождения

Несколько легенд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) являются потомками эмигрантов из Украины. Самых больших успехов в сильнейшей лиге мира достиг "Великий" Уэйн Гретцки.

Что нужно знать

Уэйн Гретцки получил прозвище "Великий" (The Great One) в НХЛ

Канадец имеет украинские корни

В 2025 году Гретцки угодил в скандал из-за дружбы с президентом США Дональдом Трампом

"Телеграф" рассказывает историю одного из величайших хоккеистов в истории Уэйна Гретцки. Канадский спортсмен вырос в семье с украинскими корнями, а потому в детстве слышал язык своих предков.

Уэйн родился в небольшом канадском городке Брантфорд (провинция Онтарио), где провел детство и начинал свои первые шаги в хоккее. Примечательно, что именно после рождения Уэйна его отец Уолтер (Владимир) перевез семью в дом с более менее ровным двором, где можно было сделать каток. Именно там оттачивал свое мастерство будущий чемпион.

В 13 лет Гретцки уже забил более 1000 голов. Из-за огромного таланта юный спортсмен столкнулся с внешним давлением. Родители его партнеров по команде освистывали Уэйна во время матчей. Отчасти из-за этого Гретцки переезжают в Торонто. Там Уэйн участвует в драфте 16-летних в Высшей юниорской хоккейной лиги Онтарио и становится игроком "Су-Сент-Мари Грейхаунд", где впервые берет себе игровой номер 99, из-за того, что его "девятка" была занята.

Уэйн Гретцки/Фото: Getty Images

Первым профессиональным клубом Уэйна стал "Индианаполис Рэйсерс", однако он сыграл за клуб всего 8 игр. Затем юный хоккеист перешел в "Эдмонтон Ойлерз", после чего в его карьере были "Лос-Анджелес Кингз", "Сент-Луис Блюз" и "Нью-Йорк Рейнджерс". За 21 год в НХЛ Уэйн 4 раза выигрывал Кубок Стэнли — 1984, 1985, 1987, 1988. Кроме того, на момент окончания игровой карьеры он удерживал 61 рекорд лиги. Некоторые небиты до сих пор.

Гретцки прославился в НХЛ благодаря не силе, а своему хоккейному интеллекту. Кроме того, он славился невероятной ловкостью и выносливостью. 18 апреля 1999 года легендарный спортсмен попрощался с профессиональным хоккеем, а уже в ноябре его имя увековечили в Зале хоккейной славы. НХЛ также пошла на беспрецедентный шаг — 99-й номер закреплен за Уэйном навечно. "Великий" — единственный из представителей североамериканского хоккея, кто вошел в символическую сборную столетия Centennial All-Star Team Международной федерации хоккея на льду.

Уэйн Гретцки в игре за сборную Канады/Фото: Getty Images

Гретцки по линии отца имеет украинские корни. Бабушка Уэйна, Мария Годинецкая, была украинской эмигранткой. Она родилась в села Подгайцы на Тернопольщине. Дедушка Уэйна, Терентий Грецкий, родился в селе Огдемер (ныне территория Беларуси, но на этих землях проживали этнические украинцы). Гретцки подтвердил, что Мария в Канаде общалась на украинском языке.

Добавим, что из-за происхождения Гретцки вспыхнул большой скандал в 2025 году. Уэйн назвал своего деда "русским" после того, как россиянин Александр Овечкин побил его "вечный" рекорд по количеству шайб в регулярном сезоне НХЛ (894). СМИ восприняли это как спортивный реверанс к достижению Овечкина, ведь Уэйн рос в семье с украинскими традициями.

Александр Овечкин и Уэйн Гретцки/Фото: Getty Images

Отметим, Уэйн публично поддержал Украину. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. "Великий" призвал к спортивным санкциям против России, а эту войну назвал бессмысленной.

Добавим, что в 2025 году Гретцки попал в немилость канадцев из-за дружбы с президентом США Дональдом Трампом. Это произошло после публичных нападок Трампа на Канаду. К примеру, глава Белого дома предложил сделать Канаду 51-м штатом США. Трамп даже оправдывал своего друга.

Он – самый великий канадец из всех, и поэтому я делаю его "свободным агентом", потому что не хочу, чтобы в Канаде кто-то говорил о нем плохо. Уэйн – мой друг, и он хочет, чтобы я был счастлив, поэтому он сдержанно высказывается о том, что Канада должна оставаться независимой страной, а не стать прекрасным 51-м штатом. Дональд Трамп

Статуя Уэйна Гретцки на входе на стадион "Эдмонтона"/Фото: Getty Images

