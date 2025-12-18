"Шахтер" - "Риека": прогноз букмекеров и ИИ на матч Лиги конференций

Донецкий клуб имеет прекрасные шансы на победу

В четверг, 18 декабря, "Шахтер" сыграет с "Риекой" в 6-м туре основного раунда Лиги конференций сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Риека".

Что нужно знать

"Шахтер" в 6-м туре ЛК примет "Риеку"

Букмекеры на стороне Горняков

ИИ ожидает победы от дончан

По мнению букмекеров, "Шахтер" — безоговорочный фаворит встречи. Об этом сообщает Favbet.

Прогноз букмекеров на матч "Шахтер" — "Риека"

На успех Горняков специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,92. В то же время ничья и триумф "Риеки" менее вероятны — коэффициенты 3,56 и 4,24 соответственно.

Прогноз Искусственного интеллекта на матч "Шахтер" — "Риека"

Искусственный интеллект Grok считает, что "Шахтер" одержит контролируемую победу со счетом 2:0 или 2:1. ИИ отмечает более высокий класс игроков Горняков и мотивацию попасть в 1/8 финала ЛК напрямую.

Добавим, что игра "Шахтер" — "Риека" состоится в Кракове на стадионе "Мейски". Накануне "Телеграф" сообщал, где посмотреть этот поединок в прямом эфире в Украине.

Напомним, "Шахтер" по итогам квалификации в еврокубках сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0) из Исландии, а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1) из Ирландии. В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0).