Причина всего – фонарик? Как российский военный вывел из строя судно Черноморского флота

На корабле Черноморского флота военный устроил пожар. Моряк Даниил Яровой просто решил зарядить фонарик.

Об этом сообщают РосСМИ. Известно, что ущерб составил более 21 млн рублей, хотя официально власти России не сообщали об этом инциденте и не комментировали его.

Пожар произошел еще в январе 2024 года. Юноше уже вынесли приговор в Санкт-Петербургском гарнизоновом военном суде. Известно, что подозреваемый — военнослужащий Данил Яровой.

Даниил Яровой, вызвавший пожар

По данным следствия, 6 января 2024 года Яровой "в условиях ведения боевых действий" находился в своей каюте. Он поставил на зарядку самодельный фонарик и вышел из каюты. Впоследствии начался пожар, ущерб от которого оценивается в 21 млн рублей.

Как говорится в приговоре суда, это привело к длительной потере управления командованием ВМФ военным подразделением, неспособным выполнять боевые задачи по назначению в период с 6 января по 6 февраля 2024 года, срыву выполнения боевого задания и в связи с этим угрозы причинения вреда интересам безопасности государства.

Против Ярового возбудили уголовное дело об уничтожении или повреждении военного имущества по неосторожности (ч. 2 ст. 347 УК). В июне прошлого года суд приговорил военного к двум годам лишения свободы по штрафу в 3 млн 990 тысяч рублей.

Заметим, что о каком судне идет речь не известно, ведь название в приговоре скрыто. Более того, данных в медиа о пожаре на корабле в январе 2024 года также нет.

