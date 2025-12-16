Названы лучшие в футболе по итогам года: кто выиграл премию The Best FIFA

ФИФА в 10-й раз назвала лучших футболистов и тренеров, а также вручила специальные награды

Во вторник, 16 декабря, в Дохе (Катар) состоялась торжественная церемония вручения премии The Best FIFA Football Awards-2025. На мероприятии Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лучшего футболиста мира уходящего года.

Что нужно знать

10-я церемония The Best FIFA Football Awards прошла в Катаре

Лучшим футболистом признан Усман Дембеле

Лучшим тренером назван Луис Энрике

Несколько номинаций было объявлено до церемонии, а часть на самом гала-вечере в Fairmont Katara Hal. Об этом сообщает "Телеграф".

Результаты The Best FIFA Football Awards-2025

Лучшим футболистом мира признан французский вингер ПСЖ Усман Дембеле.

Награда FIFA Fair Play досталась врачу команды "Ян Регенсбург" Андреасу Харласс-Нойкингу. Его решительные и самоотверженные действия спасли жизнь болельщику перед матчем Второй Бундеслиги.

FIFA Fan Award досталась болельщикам иракской команды "Захо", которые в одном из матчей бросили на поле тысячи мягких игрушек. Они были собраны с поля перед началом игры и переданы детям, страдающим от болезней.

Лучшими вратарями года стали итальянец Джанлуиджи Доннарумма и англичанка Ханна Хэмптон.

Лучшие голы года у мужчин забил аргентинец Сантьяго Монтиэль, а у женщин — Лизбет Овалье из Мексики.

Сарина Вигман из Нидерландов признана лучшим тренером женской команды (сборная Англии).

Женская команда года по версии FIFA:

Лучшим тренером года признан испанец Луис Энрике из ПСЖ.

Мужская команда года по версии ФИФА:

Лучшей футболисткой мира стала испанка Айтана Бонмати из "Барселоны".

Напомним, Дембеле выиграл "Золотой мяч-2025". Данная награда вручается лучшему футболисту планеты по версии французского издания France Football. Награда выдается за сезон. За номинантов голосуют представители СМИ, капитаны и главные тренеры национальных команд.