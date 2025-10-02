"Шахтер" добыл впечатляющую волевую победу в Лиге конференций (видео)

Горняки стартовали с победы в 3-м по силе еврокубке

В четверг, 2 октября, "Шахтер" сыграл с "Абердином" в рамках матча 1-го тура основного этапа Лиги Конференций УЕФА сезона 2025/26. Игра состоялась в Шотландии.

Что нужно знать

"Шахтер" сыграл в гостях с "Абердином"

Донецкий клуб пропустил в 1-м тайме с пенальти

Шотландцы сумели забить еще один гол во втором тайме

Горняки не только отыгрались, но и вырвали победу

Встреча, проходившая в Абердине на стадионе "Питтодри", завершилась со счетом 2:3 в пользу "Шахтера". Об этом сообщает "Телеграф".

Донецкий клуб владел небольшим преимуществом в первом тайме, однако первыми забили хозяева. Все из-за нелепой ошибки Кауана Элиаса, который сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти реализовал Йеспер Карлссон. Под занавес первой половины Егор Назарина сравнял счет. Украинцу удался невероятный удар с острого угла.

В начале второго тайма бразильцы "Шахтера" организовали гол. Гомес навесил, а Лукас Феррейра головой замкнул подачу партнера. Еще через несколько минут Педро Энрике пушечным ударом удвоил преимущество Горняков. Хозяева не смутились и пошли отыгрываться. На 69-й минуте Ники Девлин добил мяч в ворота после того, как Лазетич попал в перекладину.

"Абердин" – "Шахтер" — 2:3

Голы: Карлссон, 8 (пен.), Девлин, 69 – Назарина, 39, Лукас, 54, Педриньо Азеведо, 59

Предупреждения: Карлссон, 49, Лазетич, 67, Гельтне-Нильсен, 71, Девлин, 75 – Педриньо Азеведо, 20, Матвиенко, 67, Ризнык, 89, Винисиус, 90+2

"Абердин": Митов – Доррингтон, Милн, Кнустер – Кескинен, Кларксон (Полвара, 65), Палаверса (Гельтне-Нильсен, 64), Армстронг (Шинни, 64), Девлин (Нисбет, 86) – Карлссон (Енги, 85), Лазетич.

"Шахтер": Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Марлон Гомес (Грам, 90), Назарина, Очеретько – Педриньо да Силва (Изаки, 75), Элиас (Мейреллиш, 75), Лукас (Конопля, 82).

Статистика матча "Абердин" - "Шахтер"

Полный видеообзор матча "Абердин" — "Шахтер" будет доступен здесь позднее.

Напомним "Шахтер" по итогам еврокубковой квалификации сумел оказаться в основном этапе Лиги конференций. Накануне донецкий клуб узнал имена соперников в основном раунде ЛК. Свой следующий поединок ЛК Горняки проведут против польской "Легии" (23 октября).

К слову, в чемпионате Украины Горняки идут на первом месте, а в Кубке Украины дончане преодолели первую стадию. За место в четвертьфинале "Шахтер" сыграет с "Динамо".