Лепреконы, пиво и трилистник: что нужно знать про День Святого Патрика украинцам

Это религиозный праздник, посвященный Святому Патрику, который введшему христианство в Ирландии

День Святого Патрика – это яркий и веселый праздник, ежегодно отмечаемый 17 марта. Они имеют ирландские корни, но сегодня его празднуют во многих странах, но неофициально. Это день, посвященный святому Патрику, покровителю Ирландии, который ввел христианство на острове и выгнал оттуда змей. В Украине в этот день отмечается праздник Алексея Теплого.

"Телеграф" расскажет, что нужно знать об этом государственном ирландском празднике украинцам. Мы также поделились традициями и главными символами этого дня.

Кто такой Святой Патрик и почему его чествуют

По легендам, Святой Патрик жил в 5 веке. Он родился в Британии, но в подростковом возрасте его похитили ирландские пираты и продали в рабство. Он провел несколько дней в неволе и смог убежать, а затем вернулся в Ирландию как миссионер для распространения христианства. Как символ Святой Троицы он использовал трилистник и рассказывал местным о Боге-Отце, Боге-Сыне и Боге-Святом Духе. Именно это растение стало символом праздника. Также, согласно легендам, он выгнал с территории Ирландии всех змей.

Фото: freepik

Как празднуют День Святого Патрика

Парады и фестивали – самые масштабные празднования проходят в Дублине, Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне. Люди маршируют по улицам в ярких костюмах.

– самые масштабные празднования проходят в Дублине, Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне. Люди маршируют по улицам в ярких костюмах. Зеленый цвет повсюду – одежда, волосы, бороды, подсветка построек, реки (например, в Чикаго окрашивают воду в зеленый), поскольку этот цвет ассоциируется с трилистником.

– одежда, волосы, бороды, подсветка построек, реки (например, в Чикаго окрашивают воду в зеленый), поскольку этот цвет ассоциируется с трилистником. Музыка и танцы – уличные выступления с ирландскими мелодиями и зажигательными танцами. На улицах звучит живая музыка.

– уличные выступления с ирландскими мелодиями и зажигательными танцами. На улицах звучит живая музыка. Традиционные блюда и напитки – в Ирландии в День святого Патрика готовят баранину, картофель и пьют темное пиво, часто с добавлением зеленого красителя.

Фото: freepik

Как празднуют День Святого Патрика в Украине

Во многих городах Украины проходят тематические мероприятия, концерты, флешмоб и вечеринки в пабах, где можно почувствовать дух Ирландии. Многие заведения организовывают специальные вечеринки, предлагая посетителям ирландские блюда, напитки и живую музыку. Посетители часто одеваются в зеленую одежду, которая является традиционным цветом праздника.

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