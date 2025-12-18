Рус

"Шахтар" — "Рієка": прогноз букмекерів та ШІ на матч Ліги конференцій

Михайло Корнілов
Тренування "Шахтаря"
Тренування "Шахтаря". Фото ФК Шахтар

Донецький клуб має чудові шанси на перемогу

У четвер, 18 грудня, "Шахтар" зіграє з "Рієкою" у 6-му турі основного раунду Ліги конференцій сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Рієка".

Що потрібно знати

  • "Шахтар" у 6-му турі ЛК прийме "Рієку"
  • Букмекери на боці Гірників
  • ШІ чекає на перемогу від донеччан

На думку букмекерів, "Шахтар" — беззаперечний фаворит зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

Прогноз букмекерів на матч "Шахтар" — "Рієка"

На успіх Гірників фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,92. Водночас нічия та тріумф "Рієки" менш ймовірні — коефіцієнти 3,56 та 4,24 відповідно.

Прогноз Штучного інтелекту на матч "Шахтар" — "Рієка"

Штучний інтелект Grok вважає, що "Шахтар" здобуде контрольовану перемогу з рахунком 2:0 або 2:1. ШІ відзначає вищий клас гравців Гірників та мотивацію потрапити у 1/8 фіналу ЛК напряму.

Додамо, що гра "Шахтар" — "Рієка" відбудеться у Кракові на стадіоні "Мейскі". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де переглянути цей поєдинок у прямому етері в Україні.

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками кваліфікації в єврокубках зумів відібратися в основний етап Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0) з Ісландії, а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1) з Ірландії. У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0).

