Джошуа - Пол: брутальный нокаут в разогревочном бою (видео)

В пятницу, 19 декабря, в Майами (штат Флорида, США) проходит большой вечер профессионального бокса. Возглавит шоу необычный бой Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) — Джейк Пол (12-1, 7 КО).

В андеркарде шоу прошел занимательный поединок. Об этом сообщает "Телеграф".

В рамках полусреднего веса (до 66,678 кг) встретились американцы Авиус Гриффин (18–1, 17 KO) и Джастин Кардону (10–2, 5 КО). Поединок завершился уже в первом раунде. Гриффин по прозвищу "Андердог" жесткими ударами уложил соперника на канвас. Рефери досчитал до 10, а Кардона даже не думал подыматься. Таким образом, Авиус добыл свою 18-ю победу в профи и 17-ю нокаутом.

Отметим, главный бой вечера бокса Джошуа — Пол состоится в ночь на субботу, 20 декабря, в Майами. Ориентировочное начало поединка в 05:30 по киевскому времени. Накануне "Телеграф" сообщал, что шоу можно посмотреть в Украине. К слову, Джошуа — безоговорочный фаворит.