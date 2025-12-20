Джошуа — Пол: брутальний нокаут у розігрівальному бою (відео)

В андеркарді шоу глядачі побачили неймовірний нокаут

У п’ятницю, 19 грудня, у Маямі (штат Флорида, США) проходить великий вечір професійного боксу. Очолить шоу незвичайний бій Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) — Джейк Пол (12-1, 7 КО).

Що потрібно знати

У Маямі проходить вечір боксу Джошуа — Пол

Гріффін нокаутував Кардону

Головний бій вечора відбудеться рано-вранці 20 грудня (час київський)

В андеркарді шоу пройшов цікавий поєдинок. Про це повідомляє "Телеграф".

У рамках напівсередньої ваги (до 66,678 кг) зустрілися американці Авіус Гріффін (18–1, 17 KO) та Джастін Кардону (10–2, 5 КО). Поєдинок завершився вже у першому раунді. Гріффін на прізвисько "Андердог" жорсткими ударами поклав суперника на канвас. Рефері дорахував до 10, а Кардона навіть не думав підійматися. Таким чином, Авіус здобув свою 18-ту перемогу у профі та 17-у нокаутом.

Зазначимо, головний бій вечора боксу Джошуа — Пол відбудеться у ніч проти суботи, 20 грудня, у Маямі. Орієнтовний початок поєдинку о 05:30 за київським часом. Напередодні "Телеграф" повідомляв, що шоу можна переглянути в Україні. До речі, Джошуа — беззаперечний фаворит.