Джошуа - Пол: где и когда бесплатно смотреть бой

В США пройдет состоится большой бой

В пятницу, 19 декабря, в Майами (штат Флорида, США) пройдет большой вечер профи-бокса. В главном поединке шоу экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) сразится с боксером-блогером Джейком Полом (12-1, 7 КО).

Что нужно знать

Джошуа и Пол проведут бой в Майами

Поединок Джошуа — Пол покажет Netflix

Официальная бесплатная трансляция шоу Джошуа — Пол не планируется

В прямом эфире в мировой сетке вещания бой Джошуа — Пол покажет стриминговый сервис Netflix. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

8-раундовый поединок Джошуа — Пол можно будет посмотреть на Netflix по подпискам: "Базовая", "Стандартная" и "Премиум". Стоимость просмотра от 4,99 евро/месяц (от 240 грн/месяц). Официальная бесплатная трансляция шоу не планируется. Сообщается, что вечер бокса на Netflix начнется 20 декабря в 03:00 по киевскому времени.

Напомним, Джошуа пытается перезагрузить свою карьеру после поражения нокаутом от Даниеля Дюбуа. Энтони решил начать с блогера, которого уже записали в очевидные аутсайдеры. Пол известен тем, что побил 58-летнего Майка Тайсона. Этот поединок принес ему большие деньги, но заметно ударил по репутации. Победа над Джошуа заставит весь мир говорить о Джейке.