Джошуа - Пол: букмекеры дали прогноз на самый странный бой года

Один из лучших боксеров современности встретится с выскочкой из шоу-бизнеса

В пятницу, 19 декабря, в Майами (штат Флорида США) состоится большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринг выйдут экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) и боксер-блогер Джейк Пол (12-1, 7 КО).

Что нужно знать

Джошуа и Пол проведут бой в Майами

Энтони — большой фаворит поединка

Аналитики ожидают нокаут

По мнению букмекеров, Джошуа является безоговорочным фаворитом поединка. Об этом сообщает favbet.

На триумф британца можно сделать ставку с коэффициентом 1,08. В то же время успех американца менее вероятен — коэффициент 7,00. Добавим, что аналитики не верят, что Пол сможет сдержать мощь Джошуа. Специалисты считают победу Энтони нокаутом наиболее вероятным исходом 8-раундового поединка — коэффициент 1,22.

Прогноз букмекеров на бой Джошуа - Пол

Напомним, Джошуа пытается перезагрузить свою карьеру после поражения от Даниеля Дюбуа. Видимо, именно для этого, британец выбрал весьма неочевидный вариант с Полом. Джейк, в свою очередь, пытается получить деньги и славу, встретившись с по-настоящему опасным соперником. Ранее Пол побил 58-летнего Майка Тайсона.