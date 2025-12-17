Футболист сборной Украины с семьей едва не погиб в масштабном ДТП с фурами (видео)
Жена и дочь игрока были госпитализированы
Левый защитник "Металлиста 1925" Василий Кравец вместе с семьей попал в ДТП в Ровенской области. Чудом все остались живы.
Об этом написал сам футболист в сторис на своей странице в Instagram. Кроме того, игрок опубликовал видео аварии своей легковушки с участием трех грузовых авто.
Я благодарю бога, что спас наши жизни! Спасибо всем за поддержку, все живы.
Жена Василия Ярина также прокомментировала ДТП, отметив, что от их машины ничего не осталось.
Это мы… И мы чудом Божьим остались живы… Нас зажало между фурами… От машины ничего не осталось! Это настоящее чудо божье, я не понимаю, как мы остались живы…
Отметим, по информации ГСЧС ДТП произошло 16 декабря в 18:08 на автодороге М-06 "Киев — Чоп" вблизи села Тараканов (Дубенский район). В результате столкновения в легковом автомобиле были зажаты двое пассажиров. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали Ярину и ее дочь. Все пострадавшие были госпитализированы в Дубенской городской больнице. Водители грузовых автомобилей не пострадали.
Напомним, 28-летний Василий Кравец играл за юношеские и молодежные сборные Украины разных возрастов и даже вызывался в национальную команду осенью 2018 года. Однако дебют в сборной Украины так и не состоялся.
