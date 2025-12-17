Укр

Футболист сборной Украины с семьей едва не погиб в масштабном ДТП с фурами (видео)

Дата публикации
Читати українською
Автор
Василий Кравец попал в ДТП в Ровенской области Новость обновлена 17 декабря 2025, 12:33
Василий Кравец попал в ДТП в Ровенской области. Фото Getty Images, rv.dsns.gov.ua

Жена и дочь игрока были госпитализированы

Левый защитник "Металлиста 1925" Василий Кравец вместе с семьей попал в ДТП в Ровенской области. Чудом все остались живы.

Что нужно знать

  • Футболист с семьей стал участником страшной аварии
  • Василий опубликовал видео момента ДТП
  • В ГСЧС показали последствия инцидента

Об этом написал сам футболист в сторис на своей странице в Instagram. Кроме того, игрок опубликовал видео аварии своей легковушки с участием трех грузовых авто.

Я благодарю бога, что спас наши жизни! Спасибо всем за поддержку, все живы.

Василий Кравец

Жена Василия Ярина также прокомментировала ДТП, отметив, что от их машины ничего не осталось.

Это мы… И мы чудом Божьим остались живы… Нас зажало между фурами… От машины ничего не осталось! Это настоящее чудо божье, я не понимаю, как мы остались живы…

Ярина Кравец

Василий Кравец с семьей
Василий Кравец с семьей

Отметим, по информации ГСЧС ДТП произошло 16 декабря в 18:08 на автодороге М-06 "Киев — Чоп" вблизи села Тараканов (Дубенский район). В результате столкновения в легковом автомобиле были зажаты двое пассажиров. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали Ярину и ее дочь. Все пострадавшие были госпитализированы в Дубенской городской больнице. Водители грузовых автомобилей не пострадали.

Тараканов на карте Украины
Последствия ДТП с участием Василия Кравца
Последствия ДТП с участием Василия Кравца
Последствия ДТП с участием Василия Кравца
Последствия ДТП с участием Василия Кравца
Последствия ДТП с участием Василия Кравца
Последствия ДТП с участием Василия Кравца

Напомним, 28-летний Василий Кравец играл за юношеские и молодежные сборные Украины разных возрастов и даже вызывался в национальную команду осенью 2018 года. Однако дебют в сборной Украины так и не состоялся.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины Виктор Цыганков оформил дубль в чемпионате Испании. Хавбек принес "Жироне" важную победу.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #УПЛ #ФК Металлист 1925