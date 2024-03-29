"Украинцев гонят на фронт": "Русский танк", игравший в "Динамо", рассчитывает на хлебосольный прием в Украине

Бывший форвард стал посмешищем в сети

Советский и российский экс-футболист, тренер Пари Нижний Новгород Сергей Юран, который родился в Луганске (Украина), рассказал, что мечтает о мире между славянами. При этом он активно поддерживает РФ.

Соответствующий комментарий Юрана приводит sport24.ru. Сергей, которому в Португалии придумали прозвище "Русский танк", рассказал о "хлебосольном" народе Украины, а также добавил о "нациках".

– Какая у вас мечта?

– Мечта у меня одна – чтобы славяне снова жили в мире, как раньше.

Украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ. Мне тяжело видеть, как нормальных ребят оттуда гонят на фронт. Хочется, чтобы это все скорее кончилось, – сказал Юран.

В сети раскритиковали Сергея, которому привиделись "нацики" в Украине. Юрану напомнили, что за РФ воюет так называемая диверсионно-штурмовая разведывательная группа "Русич", участники которой являются открытыми неонацистами.

Ранее сообщалось, что в условиях международной изоляции сборная России по футболу, похоже, нашла достойного соперника. Оппонентами команды РФ могут стать строители.