"Монстр" сместит Усика: прогноз на главный бой декабря

Аналитики не сомневаются в легкой победе японца

В субботу, 27 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер профи-бокса под названием "The Ring V: Ночь самураев". В главном бою на ринг выйдут абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,225 кг) Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО) из Японии и претендент Давид Пикассо (32-0-1, 17 КО) из Мексики.

Что нужно знать

Иноуэ и Пикассо проведут чемпионский бой

Наоя по прозвищу "Монстр" — безоговорочный фаворит поединка

Японец и Усик ведут заочную борьбу за титул лучшего боксера мира вне зависимости от веса

По мнению букмекеров, интриги в этом противостоянии нет. Об этом сообщает favbet.

На успех Иноуэ специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,01. В то же время триумф Пикассо менее вероятен — коэффициент 12,00. Таким образом, шансы японца на победу оценили в 99% против 8% за мексиканца при марже букмекеров в 7%.

Отметим, авторитетный журнал о боксе The Ring накануне обновил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от веса. Возглавил его украинец Александр Усик, Иноуэ — второй. По сути, главная интрига боя Иноуэ — Пикассо состоит в том, сможет ли японец обойти украинца в рейтинге P4P. Учитывая котировки букмекеров, вероятно, Наоя станет лучшим боксером мира в 2025 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть бой Иноуэ — Пикассо в прямом эфире в Украине. Добавим, что поединок ориентировочно начнется в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, лидером рейтинга P4P являлся американец Теренс Кроуфорд. Однако в середине декабря "Бад" внезапно завершил карьеру после победы над Саулем Альваресом.