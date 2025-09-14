Кроуфорд побил Канело в бою столетия (видео)

Американец победил мексиканца в чемпионском бою

В субботу, 13 сентября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся грандиозный вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринге сразились мексиканец Сауль "Канело" Альварес (63-3-2, 39 KO) и американец Теренс "Бад" Кроуфорд (42-0, 31 КО).

12-раундовая "дуэль" завершилась победой Кроуфорда. Об этом сообщает "Телеграф".

Поединок продлился все отведенные 12 раундов, по итогам которых все судьи отдали предпочтение американцу. Итоговый счет — 116-112, 115-113 дважды. Теренс отдал сопернику центр ринга, а за счет феноменальной скорости перебоксировал линейного чемпиона. Канело действовал прямолинейно, полагаясь на грубую силу. С таким мастеровитым оппонентов этого для победы не хватило.

Таким образом, Кроуфорд выиграл все основные пояса во втором среднем весе (до 76,203 кг), а также пояс The Ring. Теренс стал абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях.

Отметим, в раннем андеркарде шоу Канело — Кроуфорд выступил известный украинский боксер Сергей Богачук. 30-летний украинец проиграл рейтинговый 10-раундовый поединок американцу Брэндону Адамсу. Ознакомиться со всеми результатами вечера бокса в Лас-Вегасе можно у нас на сайте.