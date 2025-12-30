В смертельном ДТП Джошуа обвинили соперника боксера

Известный спортсмен позволил себе неоднозначный комментарий

Американский боец смешанных единоборств Брайс Митчелл (18-3) выдал абсурдную версию о причастности боксера-блогера Джейка Пола (12-2, 7 KO) в смертельном ДТП Энтони Джошуа (29-4, 26 КО). На месте аварии погибли два друга Энтони — оба работали тренерами в его команде.

Что нужно знать

Джошуа попал в аварию в Нигерии

В ДТП погибли тренеры боксера

Митчелл умудрился притянуть к трагедии Джейка Пола

Соответствующее заявление Брайс сделал на своей странице в Instagram. Он сказал, что нельзя победить Пола без последствий.

Если не позволишь Джейку Полу победить, он через девять дней тебя убьет. Или просто убьет двух твоих лучших друзей. Кто-то умрет, если не дать ему победить. Брайс Митчеллл

Пользователи раскритиковали Брайса. Некоторые считают, что на бойца ММА следует подать в суд за "омерзительный комментарий".

Брайс — довольно скандальный боец ММА. К примеру, он говорил, что "Гитлер был хорошим человеком". После этого ему пришлось извиняться.

В ДТП в Нигерии погибли два тренера боксера Сина Гами и Роберт Латц. Первый был тренером Джошуа по физической подготовке, а второй — его личным тренером. Отмечается, что AJ дружил с ними.

Напомним, Джошуа хорошо известен украинским болельщикам. Именно он дрался с Владимиром Кличко и дважды с Александром Усиком. Британец нокаутировал Кличко-младшего и дважды проиграл Усику решением судей. В декабре 2025 года AJ добыл впечатляющую победу над блогером-боксером.