У смертельній ДТП Джошуа звинуватили суперника боксера

Відомий спортсмен дозволив собі неоднозначний коментар

Американський боєць змішаних єдиноборств Брайс Мітчелл (18-3) видав абсурдну версію про причетність боксера-блогера Джейка Пола (12-2, 7 KO) у смертельній ДТП Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО). На місці аварії загинули двоє друзів Ентоні — обидва працювали тренерами в його команді.

Що потрібно знати

Джошуа потрапив в аварію в Нігерії

У ДТП загинули тренери боксера

Мітчелл примудрився притягнути до трагедії Джейка Пола

Відповідну заяву Брайс зробив на своїй сторінці в Instagram. Він сказав, що не можна перемогти Пола без наслідків.

Якщо не дозволиш Джейкові Полу перемогти, він через дев’ять днів тебе вб’є. Або просто уб’є двох твоїх найкращих друзів. Хтось помре, якщо не дати йому перемогти. Брайс Мітчелл

Користувачі розкритикували Брайса. Дехто вважає, що на бійця ММА слід подати до суду за "огидний коментар".

Брайс – досить скандальний боєць ММА. Наприклад, він говорив, що "Гітлер був гарною людиною". Після цього йому довелося вибачатися.

У ДТП у Нігерії загинули два тренери боксера Сіна Гамі та Роберт Латц. Перший був тренером Джошуа з фізичної підготовки, а другий — його особистим тренером. Зазначається, що AJ товаришував із ними.

Нагадаємо, Джошуа добре відомий українським уболівальникам. Саме він бився з Володимиром Кличком і двічі з Олександром Усиком. Британець нокаутував Кличка-молодшого та двічі програв Усику рішенням суддів. У грудні 2025 року AJ здобув перемогу над блогером-боксером.